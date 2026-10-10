به گزارش خبرنگار مهر، علی درمانی ظهر شنبه در جلسه ستاد پیشگیری، هماهنگی و فرماندهی عملیات پاسخ به بحران شهرستان آستارا با تأکید بر ضرورت آمادگی کامل دستگاه‌های اجرایی در برابر شرایط جوی پیشِ‌رو و وقوع پدیده «ال نینو» گفت: بر اساس پیش‌بینی‌های هواشناسی، آستارا در محدوده «بسیار خطرناک‌تر» نسبت به سایر شهرستان‌های استان قرار دارد و تجربه خسارت‌های گذشته نباید تکرار شود.

وی با اشاره به اطلاعات دریافتی از مسئولان هواشناسی و هشدارهای صادرشده اظهار کرد: احتمال وقوع بحران جدی وجود دارد و میزان بارش‌ها برای مرکز شهرستان بیشتر پیش‌بینی شده است؛ بنابراین همه واحدها باید گزارش اقدامات انجام‌شده و برنامه‌های پیش‌ِرو را آماده کنند تا هیچ‌گونه غافلگیری رخ ندهد.

فرماندار آستارا با بیان اینکه آستارا یک‌بار تجربه تلخ خسارت‌های ناشی از بارش‌های شدید را پشت سر گذاشته و هنوز آثار آن باقی است، افزود: چهار تا پنج نقطه بسیار حساس در شهرستان وجود دارد که باید با دقت ویژه مدیریت شود لذا شرایط عمومی کشور نیز به‌گونه‌ای است که هم‌زمان با وضعیت جوی، درگیر برنامه‌های مهمی همچون انتخابات آبان‌ماه، سرشماری و مناسبت‌های دانشجویی هستیم؛ بنابراین اولویت‌بندی دقیق ضروری است.

وی با اشاره به برگزاری جلسه شورای اداری در هفته آینده با محوریت انتخابات گفت: سرشماری نیز از امروز و فردا وارد مرحله رسمی می‌شود و دستگاه‌ها باید وظایف خود را بدون وقفه انجام دهند.

درمانی با انتقاد از نصب بنرهای غیرضروری در سطح شهر تأکید کرد: فرهنگ‌سازی باید از خود ما آغاز شود. وقتی فضای مجازی ۷۰ تا ۸۰ درصد نیاز اطلاع‌رسانی را تأمین می‌کند، هزینه‌کرد برای بنرهای تبریک ضرورتی ندارد. این منابع باید برای کمک به نیازمندان واقعی مصرف شود.

وی افزود: از امروز جمع‌آوری بنرهای غیرضروری آغاز می‌شود و شهرداری موظف است هر مورد جدید را فوراً جمع اوری کند. هیچ دستگاهی حق نصب بنر بدون هماهنگی ندارد.

فرماندار آستارا با بیان اینکه هدف از این تصمیمات، صیانت از بیت‌المال و تمرکز بر نیازهای مردم است، گفت: در شرایط فعلی، اولویت نخست شهرستان مدیریت بحران است و همه دستگاه‌ها باید در آماده‌باش کامل باشند.