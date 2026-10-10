رویداد «بر خط آواز» افتتاح شد؛ رونمایی اثر حسین محجوبی برای شجریان

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط‌عمومی جایزه «آینه‌دار دوران»، آئین افتتاحیه نمایشگاه آثار خلق‌شده در رویداد هنری «بر خط آواز»، ظهر روز جمعه ۱۷ مهر سال جاری، با حضور سیدعباس دعایی دبیر رویدادهای جایزه «آینه‌دار دوران»، حمیدرضا نوربخش مدیرعامل خانه موسیقی ایران، حسین محجوبی هنرمند پیشکسوت نقاشی، جواد بختیاری، باربد یزدانی، پیمان پیروی، غلامحسین الطافی، خسرو شیرچی، محمدرضا ظریف هنرمندان خوشنویس در موزه خوشنویسی ایران برگزار شد.

پس از افتتاح نمایشگاه، مخاطبان به بازدید از نمایشگاه آثار خلق‌شده در رویداد هنری «بر خط آواز» پرداختند. دوتارنوازی ایوب سعیدی با آواهای شمال خراسان نیز دیگر بخش آغازین این مراسم بود.

در ابتدا، سیدعباس دعایی دبیر رویدادهای جایزه «آینه‌دار دوران»، درباره افتتاحیه نمایشگاه آثار خلق‌شده در رویداد هنری «بر خط آواز» گفت: جایزه «آینه‌دار دوران» برای بزرگداشت بزرگان دیار خراسان، آئینی به نام «آئین مهر ماه» به وجود آورد و هم‌زمان با صدمین سالگرد ادیب نیشابوری، برنامه‌هایی را به زبان هنر برای بزرگان دیار خراسان در مراکز فرهنگی و هنری تهران برگزار کرد.

وی توضیح داد: در پاسداشت مقام محمدرضا شجریان و محمدرضا شفیعی کدکنی، از دیار خراسان که زادروز آنها در مهر است، در اول مهر هم‌زمان با زادروز محمدرضا شجریان، رویداد هنری اجرای زنده «بر خط آواز»؛ اجرای نقاشی‌خط از اشعار محمدرضا شفیعی کدکنی که محمدرضا شجریان آنها را خوانده است، برگزار شد و حسین محجوبی که همیشه از همراهان جایزه «آینه‌دار دوران» بوده‌اند، به احترام یاد این عزیز اثری خلق کرده‌اند، به همراه دیگر هنرمندانی که در آن رویداد حضور داشته‌اند و این نمایشگاه حاصل آثاری است که در آن روز این هنرمندان خلق کرده‌اند. در ادامه این نمایشگاه، از اثر خلق‌شده حسین محجوبی با همین موضوع رونمایی خواهد شد.

حسین محجوبی نیز در سخنان کوتاهی، به بازگویی خاطره دیدار با محمدرضا شجریان در سال‌های قبل پرداخت و گفت: از زیارت شما بسیار خوشحالم. تابلوهایی کشیده‌ام که به خاستگاه تاریخی و اسطوره‌ای مردمان ایرانی در آن ‌پرداخته ام مانند «ایرانویج» که به‌جز ایران، هند و چین دیگر کشورهای درون این جغرافیای تاریخی در آسیا هستند. برای همین، آن را «ایرانویج» گذاشتم. خلاصه که هنر در ایران قدمت زیادی دارد و از جمله همین هنر خوشنویسی که شگفت‌انگیز است.

ماجرای نظر شجریان درباره نستعلیق که از آواز سخت‌تر است!

حمیدرضا نوربخش مدیرعامل خانه موسیقی ایران، پیوند خوشنویسی و آواز را پیوندی دیرینه دانست و با اشاره به وجوه هنری محمدرضا شجریان توضیح داد: پیوند بین خوشنویسی و آواز، پیوندی دیرینه است و معمولاً همه کسانی که در حوزه خوشنویسی هستند، بعضی‌ها دستی بر آواز دارند و معمولاً این ۲ مقوله خیلی به هم نزدیک هستند. محمدرضا شجریان هم هنرمندی چندوجهی بودند و در عرصه‌های مختلف، فعالیت داشتند؛ بنابراین شخصیت بی‌نظیری بود. در حوزه خوشنویسی هم همان‌طور که در جریان هستید، از دیرباز شاگرد روانشاد حسین امیرخانی، با بزرگان عرصه خوشنویسی مرتبط و از عاشقان هنر خوشنویسی، به‌ویژه خط نستعلیق بودند. سال‌ها پیش که بحث سخت بودن آواز یا نستعلیق می‌شد، استاد گاهی پاسخ می‌داد که نستعلیق سخت‌تر از آواز است. او واقعاً عاشقانه هنر خوشنویسی را دوست داشت و با علاقه دنبال می‌کرد. چه سال‌هایی که دست بر قلم داشتند و چه سال‌هایی که به دلیل مشغله زیاد نمی‌توانستند.

وی با اشاره به تأثیر عشق هنرمند به یک هنر بر زندگی او ادامه داد: از آنجا که در گذشته‌های دور، خودم هم دستی بر قلم داشتم و در محضر بزرگان بودم، می‌دانم عشق زیاد باعث می‌شود آدم نزدیک یک هنر نرود، چون همه وقت، روح و روانش را پر می‌کند و به کارهای دیگرش نمی‌رسد. من فکر می‌کنم شجریان به دلیل عشق مفرط به هنر خوشنویسی، به این هنر زیاد نمی‌پرداختند.

مدیرعامل خانه موسیقی ایران در بخش دیگری از سخنانش، شخصیت اجتماعی و جایگاه مردمی شجریان را مورد توجه قرار داد و گفت: محمدرضا شجریان، شخصیت بی‌نظیری در هنر این سرزمین است و وجوه هنری و امتیازات آوازی او یک طرف و خود شخصیت اجتماعی وی یک طرف دیگر قرار می‌گیرد، چون سال‌ها با مردم نفس کشید و زیست و در کنار مردم بود.

وی عنوان کرد: شجریان می‌توانست کارهایی را به‌راحتی، چه در قبل و چه در بعد انقلاب اسلامی، انجام دهد و هیچ‌وقت فریفته زرق‌وبرق دنیا نشد. پیشنهادهای پرطمطراق او را فریب نداد و او را به سمت این جریان نکشید و در مسیر خالص هنر حرکت کرد. می‌دانید و دیگر لازم نیست بگویم هنرمندانی که در جامعه مطرح می‌شوند و الآن هم این شکلی است، به آنها پیشنهادهای اغواگرانه و وسوسه‌انگیز داده می‌شود که گاهی تسلیم می‌شوند، ولی شجریان هرگز.

شجریان هنر و هنرمندی را در ایران نمایندگی کرد

در ادامه این نشست، جواد بختیاری هنرمند خوشنویس، به جایگاه محمدرضا شجریان در فرهنگ و هنر ایران اشاره کرد و گفت: محمدرضا شجریان به‌عنوان یک نماد، هنر و هنرمندی را در ایران نمایندگی کرد. حق این است که روزی به پاسداشت محمدرضا شجریان به نام روز هنر یا روز موسیقی نام‌گذاری شود. نمادی که در همه عرصه‌ها، به جامعه فرهنگی ایران اعتمادبه‌نفس ملی داد. او فقط آوازخوان و هنرمند شایسته عرصه موسیقی نبود، بلکه یک نماد بود. در عرصه‌های مختلف به ما یاد داد که چگونه باید از هنر محافظت کرد.