به گزارش خبرگزاری مهر، فرخنده جلالی در دیدار با اعضای انجمن تعزیه‌خوانی بندرعباس با تأکید بر جایگاه این هنر در انتقال مفاهیم دینی و مذهبی، اظهار کرد: تعزیه یکی از هنرهای اصیل و ریشه‌دار هرمزگان است که ظرفیت ویژه‌ای برای ارتباط با نسل جوان و تأثیرگذاری بر الگوهای رفتاری آنان دارد.

وی با اشاره به اهمیت دینداری جوانان، افزود: تعزیه به عنوان هنری تأثیرگذار می‌تواند زمینه تقویت باورهای دینی، افزایش تاب‌آوری اجتماعی و تهذیب نفس جوانان را فراهم کند.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی هرمزگان با بیان اینکه تعزیه ترکیبی از شعر، متن، موسیقی، تصویرسازی و هنرنمایی شبیه‌خوانان است، تصریح کرد: این هنر آیینی و مذهبی از جاذبه‌های ویژه‌ای برخوردار است و می‌تواند مسیر گفت‌وگو با نسل جوان را هموار کند.

جلالی همچنین با تأکید بر اهمیت ایام فاطمیه، خواستار برنامه‌ریزی برای اجرای برنامه‌های فرهنگی و هنری متناسب با این مناسبت شد و گفت: برگزاری نمایش و برپایی نمایشگاه در کنار آیین‌های مرتبط، می‌تواند به غنای برنامه‌های این ایام و انتقال مؤثرتر پیام‌های دینی و مذهبی کمک کند.

در این دیدار که داوری معاون امور هنری و سینمایی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی هرمزگان نیز حضور داشت، هادی عرب رئیس انجمن تعزیه شهرستان بندرعباس گزارشی از فعالیت‌های اخیر این انجمن ارائه کرد و اعضای انجمن نیز دیدگاه‌های خود را درباره جایگاه و ظرفیت‌های هنر تعزیه در استان مطرح کردند.

در پایان این نشست، بر ضرورت همکاری و تعامل بیشتر برای معرفی، توسعه و اعتلای هنر اصیل تعزیه در استان هرمزگان تأکید شد.