طرح هادی روستای شهرستانک نیازمند بازنگری است

ابوالقاسم باقری در گفتگو با خبرنگار مهر در کرج افزود: حدود 9 سال از تهیه طرح هادی روستای شهرستانک کرج می گذرد و هر طرح هادی پس از 10 سال نیاز به بازنگری دارد.

وی اظهار داشت: طرح هادی طرحی است که با اجرای آن تمام نیازهای زیربنایی روستا اعم از مسکونی، تجاری، بهداشتی، آموزشی، معابر و دیگر خدمات مورد ارزیابی قرار گرفته و هرگونه تغییر و توسعه ای طبق برنامه انجام می شود.

باقری خاطرنشان کرد: لازم است در بازنگری طرح هادی روستای شهرستانک بخش آسارا کرج، بافت مسکونی نیز به آن اضافه شود و زیرساختهای فرهنگی، ورزشی و ... نیز در آن دیده شود.

بخشدار آسارا کرج تاکید کرد: روستای شهرستانک آسارا کرج دارای حدود 530 خانوار جمعیت است و یکی از پنج قطب گردشگری کرج به شمار می رود.

باقری گرایش گردشگران و سرمایه گذاری برای ساخت و ساز در این منطقه را از جمله دلایل درخواست تسریع در اجرای بازنگری طرح هادی روستای شهرستانک کرج، ذکر کرد.

وی یادآور شد: بازنگری طرح هادی براساس اصول علمی ساخت و ساز، حفظ محیط زیست، جلوگیری از تخریب جنگل ها و باغها و ... نقش بسزایی در توسعه پایدار این منطقه و گسترش گردشگری دارد.

بخش آسارا با 30 هزار نفر جمعیت در محور کرج - چالوس واقع شده است.