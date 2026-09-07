بارش شدید و رگباری در گیلان؛ کشاورزان آماده باشند

محمد دادرس در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: با ورود سامانه خنک و بارشی به آسمان گیلان، از عصر امروز بارش رگباری باران همراه با وزش باد و رعد و برق در مناطق مختلف استان آغاز می‌شود و فعالیت این سامانه تا پایان هفته ادامه خواهد داشت.

وی با اشاره به شدت گرفتن بارش‌ها در روزهای دوشنبه و سه‌شنبه افزود: بارش باران طی امروز و فردا از شدت بیشتری برخوردار خواهد بود و با توجه به شرایط جوی، احتمال وقوع تگرگ نیز وجود دارد.

مدیرکل هواشناسی گیلان با تأکید بر لزوم آمادگی بخش کشاورزی تصریح کرد: کشاورزان و باغداران استان باید تمهیدات لازم را برای پیشگیری از خسارت احتمالی به محصولات خود در برابر بارش‌های شدید، وزش باد و تگرگ اتخاذ کنند.

دادرس همچنین از کاهش محسوس دمای هوا در گیلان خبر داد و گفت: با استقرار این سامانه، دمای هوا در مناطق مختلف استان بین ۶ تا ۱۲ درجه کاهش خواهد یافت و هوای خنک بر گیلان حاکم می‌شود.

وی درباره وضعیت دریای خزر نیز هشدار داد و بیان کرد: با توجه به افزایش ارتفاع موج، دریای خزر با حداکثر ارتفاع موج بیش از ۲ متر، از نظر فعالیت‌های دریانوردی و شنا تا فردا نامناسب خواهد بود.

مدیرکل هواشناسی گیلان از شهروندان، مسافران و فعالان دریایی خواست با توجه به شرایط ناپایدار جوی، از فعالیت‌های پرخطر در سواحل و دریا طی این مدت خودداری کنند.