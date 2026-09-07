https://mehrnews.com/x3cZL5 ۱۷ شهریور ۱۴۰۵، ۳:۱۱ کد مطلب 6940657 استانها زنجان استانها زنجان ۱۷ شهریور ۱۴۰۵، ۳:۱۱ تداوم حماسه سازی زنجانیها در صد و نود و یکمین شب حضور در میدان زنجان- در این ویدئو حضور با شکوه زنجانیها در صد و نود و یکمین شب از شبهای حمایت از وطن را مشاهده میکنید. دریافت 27 MB کد مطلب 6940657 کپی شد مطالب مرتبط تجمع شبانه مردم گرگان در ادامه موج حضور مردمی گالیکش در شب حماسه؛ حضور پرشور مردم در تجمع شبانه شب حماسی کلاله با حضور مردم در تجمع شبانه برچسبها شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی تجمع مردمی اجتماع مردمی
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