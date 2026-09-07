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۱۷ شهریور ۱۴۰۵، ۳:۱۱

تداوم حماسه سازی زنجانی‌ها در صد و نود و یکمین شب حضور در میدان

تداوم حماسه سازی زنجانی‌ها در صد و نود و یکمین شب حضور در میدان

زنجان- در این ویدئو حضور با شکوه زنجانی‌ها در صد و نود و یکمین شب از شب‌های حمایت از وطن را مشاهده می‌کنید.

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کد مطلب 6940657

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