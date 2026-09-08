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۱۷ شهریور ۱۴۰۵، ۳:۵۷

افت قیمت سهام آرامکو پس از هدف قرار گرفتن پالایشگاه جیزان

افت قیمت سهام آرامکو پس از هدف قرار گرفتن پالایشگاه جیزان

منابع خبری از افت قیمت سهام آرامکو پس از هدف قرار گرفتن پالایشگاه جیزان عربستان خبر می دهند.

به گزارش خبرگزاری مهر، بر اساس گزارش رویترز، سهام شرکت آرامکو پس از انتشار خبرهایی درباره هدف قرار گرفتن پالایشگاه جیزان و در میان نگرانی‌های ایجادشده، ۰.۲ درصد کاهش یافت.

سهام شرکت پتروشیمی یَنبُع نیز ۴.۱ درصد افت کرد.

کد مطلب 6940654

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