به گزارش خبرگزاری مهر، بر اساس گزارش رویترز، سهام شرکت آرامکو پس از انتشار خبرهایی درباره هدف قرار گرفتن پالایشگاه جیزان و در میان نگرانیهای ایجادشده، ۰.۲ درصد کاهش یافت.
سهام شرکت پتروشیمی یَنبُع نیز ۴.۱ درصد افت کرد.
منابع خبری از افت قیمت سهام آرامکو پس از هدف قرار گرفتن پالایشگاه جیزان عربستان خبر می دهند.
به گزارش خبرگزاری مهر، بر اساس گزارش رویترز، سهام شرکت آرامکو پس از انتشار خبرهایی درباره هدف قرار گرفتن پالایشگاه جیزان و در میان نگرانیهای ایجادشده، ۰.۲ درصد کاهش یافت.
سهام شرکت پتروشیمی یَنبُع نیز ۴.۱ درصد افت کرد.
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