به گزارش خبرگزاری مهر، جواد شمقدری معاون امور سینمایی وزارت ارشاد در آئین سپاس داوران و دست‌اندرکاران جشنواره بیست‌وهشتم فیلم فجر شش پیشنهاد برای برون رفت سینمای ایران از وضعیت فعلی مطرح کرد.

شمقدری در این مراسم با اشاره به خروجی سالن مطبوعات گفت: امسال همه برنامه‌ها ذیل سال گذشته بوده، اما در سال آینده اتفاقات جدیدی می‌افتد. این شکلی که سالنی برای رسانه‌ها باشد که انبوهی از رسانه‌ها باشند و خروجی مطبوعاتی هم نداشته باشد، قطعا رویکرد مطلوبی نخواهد بود.

وی درباره تغییر اهدای جوایز بخش تجلی اراده ملی به روش فعلی گفت: تلاش داریم تا از سال آینده مانند روشی که در آکادمی اسکار عمل می‌شود، اما به آن شکل تخصصی اسکار نمایندگانی از دستگاه‌ها، نهادها و اقشار مختلف جامعه فیلمهای اکران شده در طول سال را بررسی کنند و در پایان سال جمع‌بندی نتایج صورت بگیرد.

معاون امور سینمایی اعلام کرد: تعریف بخش بین‌الملل باید اصلاح شود. از سوی دیگر ما باید به سمتی برویم که فیلمسازانی که تازه به سینما وارد شده‌اند را پیدا کنیم. همچنین فردگرایی یکی از آفت‌های بزرگ سینمای ایران است. متاسفانه افراد فقط به امنیت حوزه کاری خودشان اهمیت می‌دهند، در حالی که نباید اینگونه باشد.

شمقدری خاطرنشان ساخت: برای هزینه ساخت فیلم‌ها باید به استانداردسازی برسیم. علاوه بر آن وقتی یک فیلمساز پنج سال تمام پشت درهای بسته معاونت سینمایی می‌ماند بحران روحی برای او ایجاد می‌شود و به اعتقاد من یا باید اطلاع رسانی شود و یا استانداردسازی کنیم. در مجموع باید همدل باشیم و شرایط را درک کنیم.

در پایان مراسم هیئت انتخاب و هیئت داوران بیست ‌و هشتمین جشنواره فجر با حضور شمقدری و مسعودشاهی سکه‌ها و لوح‌های تقدیر را اهدا کردند. جایزه ویژه عزت‌الله انتظامی را قاسم قلی‌پور دریافت کرد و از بازیگران فیلم "آقای الف و خانم ب" و اثنی‌عشری اولین دبیر جشنواره فیلم فجر و مدیران سالن همایش‌های برج میلاد تقدیر به عمل آمد.