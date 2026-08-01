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۱۰ مرداد ۱۴۰۵، ۲۲:۳۵

فرماندار تنگستان: مدیریت منابع آب شرط پایداری کشاورزی در شهرستان است

فرماندار تنگستان: مدیریت منابع آب شرط پایداری کشاورزی در شهرستان است

بوشهر- فرماندار تنگستان با تأکید بر اهمیت مدیریت منابع آب در شهرستان، گفت: برنامه‌ریزی اصولی برای آبیاری باغ‌ها و نخلستان‌ها، نقش مهمی در پایداری کشاورزی، حفظ تولید و تأمین معیشت دارد.

به گزارش خبرنگار مهر، مسلم سلیمانی شنبه شب در آیین معارفه رئیس اداره آبیاری با اشاره به جایگاه بخش کشاورزی در اقتصاد شهرستان، اظهار کرد: بخش قابل توجهی از مردم تنگستان در حوزه باغداری و کشاورزی فعالیت دارند و معیشت خانواده‌های بسیاری به این بخش وابسته است، از این رو، مدیریت صحیح منابع آب و برنامه‌ریزی مناسب برای آبیاری باغ‌ها و نخلستان‌ها، از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.

وی همچنین با اشاره به تولید خرمای ممتاز تنگستان، نقش اداره آبیاری را در پشتیبانی از کشاورزان، ارتقای بهره‌وری منابع آب، توسعه زیرساخت‌های آبی و ارائه خدمات مطلوب به بهره‌برداران، مهم و اثرگذار دانست.

فرماندار تنگستان: مدیریت منابع آب شرط پایداری کشاورزی در شهرستان است

فرماندار تنگستان بر همکاری دستگاه‌های اجرایی برای حمایت از بخش کشاورزی و توسعه پایدار شهرستان تأکید کرد.

در پایان این مراسم، « حاجی‌پور» به عنوان مسئول اداره آبیاری شهرستان تنگستان معرفی شد.

کد مطلب 6905585

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