فرماندار تنگستان: مدیریت منابع آب شرط پایداری کشاورزی در شهرستان است

به گزارش خبرنگار مهر، مسلم سلیمانی شنبه شب در آیین معارفه رئیس اداره آبیاری با اشاره به جایگاه بخش کشاورزی در اقتصاد شهرستان، اظهار کرد: بخش قابل توجهی از مردم تنگستان در حوزه باغداری و کشاورزی فعالیت دارند و معیشت خانواده‌های بسیاری به این بخش وابسته است، از این رو، مدیریت صحیح منابع آب و برنامه‌ریزی مناسب برای آبیاری باغ‌ها و نخلستان‌ها، از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.

وی همچنین با اشاره به تولید خرمای ممتاز تنگستان، نقش اداره آبیاری را در پشتیبانی از کشاورزان، ارتقای بهره‌وری منابع آب، توسعه زیرساخت‌های آبی و ارائه خدمات مطلوب به بهره‌برداران، مهم و اثرگذار دانست.

فرماندار تنگستان بر همکاری دستگاه‌های اجرایی برای حمایت از بخش کشاورزی و توسعه پایدار شهرستان تأکید کرد.



در پایان این مراسم، « حاجی‌پور» به عنوان مسئول اداره آبیاری شهرستان تنگستان معرفی شد.