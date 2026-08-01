وقفه مقطعی در پایانه برکت مهران برای جابجایی زوار اربعین برطرف شد

به گزارش خبرنگار مهر، احمد کرمی شامگاه شنبه در جمع خبرنگاران در مرز مهران اظهار داشت:بازگشت زائران اربعین از شب گذشته آغاز شده و طی ۴۸ ساعت گذشته، ۵۲۳ هزار تردد در مرز مهران ثبت شد که نسبت به ۱۶ صفر سال گذشته، ۲۱ درصد افزایش دارد.

وی عنوان کرد:طی دو روز ۳۰۰ هزار زائر از مرز مهران وارد کشور شدند.

وی تصریح کرد:افزون بر رشد ۲۱ درصدی تردد در مرز مهران، حدود ۲۰ درصد زائرانی که از سایر مرزها به عتبات مشرف شده‌اند نیز مهران را برای بازگشت انتخاب کرده‌اند؛ موضوعی که حجم ورود زائران به کشور از این مرز را، به‌طور قابل توجهی افزایش داده است.

استاندار ایلام با اشاره به متفاوت بودن الگوی بازگشت زائران در اربعین امسال، گفت: حجم تردد زائران بیش از پیش‌بینی‌ها بود و بخشی از زائران بازگشت خود را زودتر آغاز کردند؛ این شرایط در مقطعی موجب ایجاد توقف‌هایی شد، اما با پیگیری‌های انجام‌شده و هماهنگی دستگاه‌های اجرایی، وقفه ایجادشده برطرف شد.

وی گفت: با این حال، برای مدیریت بازگشت زائران، ۸۵۰ اتوبوس در چرخه جابه‌جایی فعال بوده‌اند و تا ساعت ۶ صبح فردا، ۱۵۰ اتوبوس و ۱۰۰ ون به ناوگان افزوده می‌شود.

وی افزود: خدمات مواکب و محل‌های اسکان نیز بدون وقفه ادامه دارد.