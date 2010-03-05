زمینه های بروز جرم باید از بین برود

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، غلام حسین محسنی اژه ای ظهر جمعه در مراسم اختتامیه همایش ملی علمی - کاربردی پیشگیری از قوع جرم که در هتل پردیسان مشهد برگزار شد، افزود: علاوه بر از بین بردن زمینه ها باید موانعی نیز بر سر راه مجرمین و وقوع جرم ایجاد کرد .

دادستان کل کشور با اشاره به اینکه دین اسلام جوابگوی همه مسائل بشری است، اظهار داشت: اسلام اولویت را به از بین بردن زمینه ها داده است اما از ایجاد موانع نیز غفلت نمی کند.

وی تاکید کرد: جهل و بیکاری از زمینه های بروز جرایم است لذا اسلام نسبت به علم و دانش و کار توجه ویژه ای قائل دارد به گونه ای که فردی را که برای خانواده اش کار می کند را به مجاهدی که در صف اول جبهه با دشمنان خدا می جنگد یکی دانسته است.

محسنی اژه ای همچنین تصریح کرد: بسیاری ازجرایم سازمان یافته و جنایت های بزرگ توسط افراد بی هویت صورت می گیرد.

وی ضمن تاکید بر اینکه امکان ندارد کسی بتواند وقوع جرم را به صفر برساند، افزود: اما با وجود این باید تلاش کرد تا جرمی واقع نشود و در صورت وقوع ماندگار نشده و تسری نیابد.

دادستان کل کشور اذعان داشت: پیشگیری از وقوع جرم موضوعی قابل اهمیت، مورد نیاز، پیچیده و دارای ابعاد مختلف است اما هر کار سختی اگر با همدلی، تبادل افکاروعقاید وهمت همه دستگاه ها پیگیری شود، موفق خواهد بود.

محسنی اژه ای خاطر نشان کرد: این تصور اشتباه است که پیشگیری از وقوع جرم با ارائه یک لایحه در مجلس و یا برگزاری همایش به نتیجه می رسد بلکه باید همواره به آن پرداخت.