دولت احمدی نژاد هوشیاری فرهنگی برای صدور انقلاب ایجاد کرد

حجت الاسلام حسین ابراهیمی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به توصیه های رهبر معظم انقلاب به رایزنان فرهنگی سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی گفت: انقلاب اسلامی سخنان جذاب و نو برای جهانیان دارد ولی انتقال این پیام ها باید با ظرافت انجام شده و موجب برانگیختن موضع نشود.



عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس درعین حال تاکید کرد که این گونه اقدامات به هماهنگی و برنامه ریزی دقیق نیاز دارد زیرا بدون همکاری و پشتیبانی دستگاه دیپلماسی فضای کار بسیار سخت شده و کارها خیلی پیش نمی رود.



ابراهیمی در ادامه با بیان اینکه کافیست که ما پیام رسان صادقی از انقلاب و مردم کشورمان به خارج باشیم گفت:در بسیاری از دیدارهای خارجی که شخصا داشته ام پس از حضور بی نظیر مردم در راهپیمایی 22 بهمن کشورهای دیگر تغییر موضع داده و در مقابل این حرکت مردمی در ایران مبهوت مانده اند.



وی صدور انقلاب را یک استراتژی برای نظام دانست و گفت: برخی از مسئولان دولت های گذشته از این مهم غفلت کردند ولی مقام معظم رهبری در همان مقطع ابتدا بحث تهاجم فرهنگی و سپس قتل و عام فرهنگی را مطرح کرده و در نهایت به ناتوی فرهنگی اشاره کردند که در حقیقت کشورهای مشترک المنافع استکباری در مقابل جمهوری اسلامی صف آرایی کرده بودند.



ابراهیمی افزود: البته این رویکرد با روی کار آمدن دولت نهم تغییر کرد و غفلت عمومی از کار فرهنگی برای صدور انقلاب به هوشیاری فرهنگی تبدیل شد.



رئیس کمیته سیاست خارجی کمیسیون امنیت ملی مجلس در پایان تصریح کرد: هم اکنون کلیات مسیر روشن بوده و انگیزه های خوبی را نیز برای کار فرهنگی داریم ولی به نتیجه رساندن این امر نیاز به برنامه مدونی دارد .