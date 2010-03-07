به گزارش خبرنگار مهر در قم، سید رضا دهناد صبح یکشنبه در جلسه تنظیم بازار استان قم گفت: از ابتدای سال آینده شیر یارانه‌ای در همه ایام تعطیل و ایام نوروز و جمعه‌ها توزیع می‌شود.



وی با تأکید بر ضرورت تثبیت قیمت مرغ در سخنانی اظهار داشت: تا پایان سال جاری روزانه حداقل 40 تن گوشت مرغ با قیمت (دولتی) دو هزار و 250 تومان در سطح شهر قم توزیع می‌شود.



معاون برنامه‌ریزی استانداری قم خاطرنشان کرد: گوشت قرمز، گوشت ماهی و انواع میوه نیز باید با قیمت مناسب در اختیار شهروندان قرار گرفته تا از افزایش بی رویه اقلام مورد نیاز مردم در ایام پایانی سال و نوروز جلوگیری شود.



دهناد در پایان تصریح کرد: سازمان بازرگانی، تعزیرات و نهادهای ذی‌ربط باید با اهتمام جدی بر نظارت و بازرسی از اصناف مختلف در ایام پایانی سال، گامی مؤثر در رضایتمندی شهروندان از خدمات و کالاهای ارائه شده بردارند.