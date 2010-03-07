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۱۶ اسفند ۱۳۸۸، ۱۳:۳۰

از ابتدای سال آینده؛

شیر یارانه‌ای در ایام تعطیل در قم توزیع می‌شود

شیر یارانه‌ای در ایام تعطیل در قم توزیع می‌شود

قم - خبرگزاری مهر: معاون برنامه‌ریزی استانداری قم از توزیع شیر یارانه‌ای در ایام تعطیل در قم از ابتدای سال آینده خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر در قم، سید رضا دهناد صبح یکشنبه در جلسه تنظیم بازار استان قم گفت: از ابتدای سال آینده شیر یارانه‌ای در همه ایام تعطیل و ایام نوروز و جمعه‌ها توزیع می‌شود.

وی با تأکید بر ضرورت تثبیت قیمت مرغ در سخنانی اظهار داشت: تا پایان سال جاری روزانه حداقل 40 تن گوشت مرغ با قیمت (دولتی) دو هزار و 250 تومان در سطح شهر قم توزیع می‌شود.

معاون برنامه‌ریزی استانداری قم خاطرنشان کرد: گوشت قرمز، گوشت ماهی و انواع میوه نیز باید با قیمت مناسب در اختیار شهروندان قرار گرفته تا از افزایش بی رویه اقلام مورد نیاز مردم در ایام پایانی سال و نوروز جلوگیری شود.

دهناد در پایان تصریح کرد: سازمان بازرگانی، تعزیرات و نهادهای ذی‌ربط باید با اهتمام جدی بر نظارت و بازرسی از اصناف مختلف در ایام پایانی سال، گامی مؤثر در رضایتمندی شهروندان از خدمات و کالاهای ارائه شده بردارند.

کد مطلب 1047043

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