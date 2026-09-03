رژیم صهیونیستی: ۵ اسیر لبنانی آزاد خواهند شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، دفتر نخست وزیر رژیم صهیونیستی اعلام کرد که تل آویو تصمیم گرفته است ۵ شهروند لبنانی را که در مناطق تحت اشغال این رژیم در جنوب لبنان دستگیر شده اند، آزاد کند.

بر اساس این گزارش، دفتر نتانیاهو ضمن اعلام این خبر افزود: در پی تحقیقات از ۵ شهروند لبنانی بازداشت شده مشخص شد که آنها به هیچ سازمان تروریستی وابسته نیستند و هیچ توجیهی برای ادامه بازداشت آنها وجود ندارد.

دفتر نخست وزیر رژیم اشغالگر تأکید کرد که در مقابل، نتانیاهو دستور داده است تا جستجو برای یافتن بقایای صهیونیتس هایی که در اواسط دهه ۱۹۸۰ در لبنان اسیر و کشته شدند، شدت یابد.

در بیانیه این دفتر ادعا شده است که اقدامات متعددی برای جستجوی بقایای اجساد این صهیونیست ها از هر دور طرف لبنانی و اسرائیلی انجام شده است.