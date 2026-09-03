به گزارش خبرگزاری مهر، فرخ جلالی روز پنجشنبه درباره نحوه سرویس دهی ناوگان اتوبوسرانی تبریز به تماشاگران دیدار تراکتور-گل‌گهر در جمع خبرنگاران اظهار کرد: با توجه به برگزاری مسابقه فوتبال بین تیمهای تراکتور و گل گهر از دیدارهای هفته ششم لیگ برتر فوتبال کشور، جام خلیج همیشه فارس، ناوگان اتوبوسرانی تبریز جهت مراجعه تماشاگران پرشور و فهیم به ورزشگاه یادگار امام (ره) خدمات ایاب و ذهاب ارائه خواهد کرد.

وی افزود: چهارراه عباسی، میدان ستارخان (یکه دکان) و میدان جهاد (نصف راه) به عنوان مبادی انتقال تماشاگران به ورزشگاه یادگار امام (ره) در نظر گرفته شده است.

جلالی ادامه داد: تماشاگران محترم اعم از آقایان و بانوان میتوانند از ساعت ۱۵ روز شنبه ۱۴ شهریورماه از طریق مبادی فوق، با استفاده از ناوگان اتوبوسرانی به ورزشگاه یادگار امام (ره) مراجعه نمایند.

بازی بین تیم های تراکتور و گل گهر روز شنبه ۱۴ شهریورماه از ساعت ۱۸:۱۵ در ورزشگاه یادگار امام (ره) تبریز برگزار خواهد شد.