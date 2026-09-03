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۱۲ شهریور ۱۴۰۵، ۱۷:۱۴

سرویس دهی ناوگان اتوبوسرانی تبریز برای تماشاگران دیدار تراکتور-گل‌گهر

سرویس دهی ناوگان اتوبوسرانی تبریز برای تماشاگران دیدار تراکتور-گل‌گهر

تبریز- مدیرعامل سازمان مدیریت حمل و نقل مسافر شهرداری تبریز از سرویس دهی ناوگان اتوبوسرانی این سازمان به ورزشگاه یادگار امام (ره) برای تماشاگران بازی تراکتور–گل‌گهر خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، فرخ جلالی روز پنجشنبه درباره نحوه سرویس دهی ناوگان اتوبوسرانی تبریز به تماشاگران دیدار تراکتور-گل‌گهر در جمع خبرنگاران اظهار کرد: با توجه به برگزاری مسابقه فوتبال بین تیمهای تراکتور و گل گهر از دیدارهای هفته ششم لیگ برتر فوتبال کشور، جام خلیج همیشه فارس، ناوگان اتوبوسرانی تبریز جهت مراجعه تماشاگران پرشور و فهیم به ورزشگاه یادگار امام (ره) خدمات ایاب و ذهاب ارائه خواهد کرد.

وی افزود: چهارراه عباسی، میدان ستارخان (یکه دکان) و میدان جهاد (نصف راه) به عنوان مبادی انتقال تماشاگران به ورزشگاه یادگار امام (ره) در نظر گرفته شده است.

جلالی ادامه داد: تماشاگران محترم اعم از آقایان و بانوان میتوانند از ساعت ۱۵ روز شنبه ۱۴ شهریورماه از طریق مبادی فوق، با استفاده از ناوگان اتوبوسرانی به ورزشگاه یادگار امام (ره) مراجعه نمایند.

بازی بین تیم های تراکتور و گل گهر روز شنبه ۱۴ شهریورماه از ساعت ۱۸:۱۵ در ورزشگاه یادگار امام (ره) تبریز برگزار خواهد شد.

کد مطلب 6936527

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    نظرات

    • حاج حسن IR ۰۸:۳۱ - ۱۴۰۵/۰۶/۱۳
      3 0
      پاسخ
      سلام، این اتوبوسها مسیر برگشت رو هم میان؟؟؟
    • ناشناس IR ۱۳:۰۴ - ۱۴۰۵/۰۶/۱۳
      0 0
      پاسخ
      چرا مسابقات لیگ فوتبال در روزهای جمعه برگزار نمی‌شود.یا روزهای تعطیل

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