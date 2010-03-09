۱۸ اسفند ۱۳۸۸، ۱۶:۰۴

10 هزار اصله نهال در نهالستان شهرداری بوشهر تولید شد

بوشهر - خبرگزاری مهر: مدیرعامل سازمان پارکها و فضای سبز شهرداری بوشهر گفت: در سال گذشته بیش از 10 هزار اصله نهال در نهالستان شهرداری تولید که اکثر آنها به طور رایگان در اختیار شهروندان قرار گرفته است.

ایرج مشایخ در گفتگو با خبرنگار مهر در بوشهر افزود: هم اکنون کار گروهی استانی به ریاست معاون عمرانی استاندار تشکیل که وظیفه آن ارائه راهکارهایی علمی و سیاست گذاری در خصوص فضای سبز استان و شهر بوشهر است.

وی با اشاره به تلاش های صورت گرفته جهت ایجاد پارک جنگلی در منطقه گردشگری لیان، اظهارداشت: در راستای افزایش سرانه فضای سبز شهر بوشهر، ایجاد پارک جنگلی به مساحت 20 هکتار از اراضی مربوط به منطقه گردش گری لیان با همکاری وزارت جهاد کشاورزی، وزارت کشور و سازمان شهرداری ها در حال پیگیری است.

مدیرعامل سازمان پارک ها و فضای سبز شهرداری در خصوص وضعیت پارک ها و فضای سبز بوشهر نیز گفت: تاکنون تعداد 35 پارک محله ای و عمومی با مساحتی بالغ بر 35 هکتار برای استفاده شهروندان بوشهری ایجاد شده است.

مشایخ با بیان این که هم اکنون سرانه فضای سبز در شهر بوشهر در حدود 5 متر مربع است، گفت: درصددیم تا این میزان را به میانگین کشوری که حدود 7 متر مربع برای هر شهروند است، ارتقاء دهیم.
