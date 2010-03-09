10 هزار اصله نهال در نهالستان شهرداری بوشهر تولید شد

ایرج مشایخ در گفتگو با خبرنگار مهر در بوشهر افزود: هم اکنون کار گروهی استانی به ریاست معاون عمرانی استاندار تشکیل که وظیفه آن ارائه راهکارهایی علمی و سیاست گذاری در خصوص فضای سبز استان و شهر بوشهر است.

وی با اشاره به تلاش های صورت گرفته جهت ایجاد پارک جنگلی در منطقه گردشگری لیان، اظهارداشت: در راستای افزایش سرانه فضای سبز شهر بوشهر، ایجاد پارک جنگلی به مساحت 20 هکتار از اراضی مربوط به منطقه گردش گری لیان با همکاری وزارت جهاد کشاورزی، وزارت کشور و سازمان شهرداری ها در حال پیگیری است.

مدیرعامل سازمان پارک ها و فضای سبز شهرداری در خصوص وضعیت پارک ها و فضای سبز بوشهر نیز گفت: تاکنون تعداد 35 پارک محله ای و عمومی با مساحتی بالغ بر 35 هکتار برای استفاده شهروندان بوشهری ایجاد شده است.

مشایخ با بیان این که هم اکنون سرانه فضای سبز در شهر بوشهر در حدود 5 متر مربع است، گفت: درصددیم تا این میزان را به میانگین کشوری که حدود 7 متر مربع برای هر شهروند است، ارتقاء دهیم.