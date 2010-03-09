گزارش عملکرد سازمان مشارکتها و سرمایه گذاریهای شهرداری شیراز ارائه می شود

به گزارش خبرنگار مهر در شیراز، رئیس شورای شهر شیراز بعد از ظهر سه شنبه در جلسه علنی شوار در جریان بررسی طرح انحلال سازمان مشارکتها و سرمایه گذاری شهرداری شیراز گفت: طی مدت گذشته این سازمان عملکرد چندان موفقی در خصوص جذب و توسعه سرمایه کذاری در شیراز نداشته از این رو تعدادی از اعضای شورا چنین طرحی را ارائه کردند.

سعید موسوی بیان کرد: به اعتقاد من باید کمیسیونی در شورای شهر تشکیل شود تا امر سیاست گذاری سرمایه گذاری در شهر را بر عهده داشته باشد و مدیریت اجرایی آن سیاست گذاریها نیز به شهرداری واگذار شود.

در ادامه جلسه اعضای شورای شهر مقرر کردند که شهرداری تا پانزدهم ماه آینده گزارشی از عملکرد این سازمان را به شورا ارائه دهد تا پس از بررسی آن نسبت به انحلال یا ادامه کار سازمان مذکور تصمیم گیری شود.

در ادامه جلسه نائب رئیس شورای شهر شیرار در پاسخ به واکنشهای مطرح شده در خصوص طرح عنوان پایتخت فرهنگی نیز بیان کرد: موضوعی که شورا در مورد پایتخت فرهنگی مطرح کرده تقابل با موضوعیت سومین حرم اهل بیت(ع) نیست چراکه سعی می شود در کنار این عنوان موضوع پایتخت فرهنگی نیز مطرح شود.

مهدی خانی تصریح کرد: بحث این است که به دلیل وجود برخی مدیران غیر بومی، از هویت شیراز دفاع نشده و امروز ما قصد داریم از هویت شهر دفاع کنیم.