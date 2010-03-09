تفاهم نامه زیست محیطی بین محیط زیست و وزارت جهاد و کشاورزی امضا شد

به گزارش خبرنگار مهر، این تفاهم نامه که عصر سه شنبه به امضای محمد جواد محمدی زاده و صادق خلیلیان رسید، مباحث مشترک در حوزه توسعه با نگاه حفاظت محیط زیست در فعالیتهای کشاورزی، فرهنگ سازی و افزایش سطح آگاهی، مشارکت تولید کنندگان بخش کشاورزی در زمینه روشهای کشاورزی سازگار با محیط زیست به منظور دستیابی به امنیت غذایی با رعایت استانداردهای زیست محیطی را شامل می شد.



رئیس سازمان حفاظت محیط زیست در مراسم امضای این تفاهم نامه با اشاره به فعالیت و ارتباطات مشترک و نزدیک میان این سازمان با وزارت جهاد کشاورزی گفت: باید تلاش جدی برای تامین اهداف مورد نظر دو طرف در قالب همکاریهای مشترک یاد شده در این تفاهم نامه صورت گیرد.



محمد جواد محمدی زاده، افزود: سازمان حفاظت محیط زیست، 10 درصد جغرافیای کشور را به عنوان سرمایه های ملی و طبیعی تحت حاکمیت خود دارد و این تفاهم نامه می تواند سند مناسبی برای توسعه همکاریهای دو طرف باشد.



همچنین وزیر جهاد کشاورزی نیز در سخنانی با تاکید بر اینکه در تولید بخش کشاورزی ممکن است از موادی استفاده شود که به محیط زیست آسیب وارد می کند، به اقدامات جهاد کشاورزی برای کاهش مصرف سموم شیمیایی در مبارزه با آفات نباتی اشاره کرد .



وی اضافه کرد:‌ 30 درصد در مصرف سموم برای تولید محصولات کشاورزی کاهش داشته ایم که در 6 ماه اخیر به ظرفیتهای کاهش استفاده از سموم در محصولات کشاورز افزوده شده است.

خلیلیان گفت: امروزه در مبارزه با آفات و بیماریهای بخش کشاورزی به دنبال مبارزه تلفیقی و بیولوژیکی هستیم و سعی داریم از سمومی برای تولید محصولات کشاورزی استفاده کنیم که متناسب با ساختار محیط زیست باشد.



در این تفاهم نامه آمده است با توجه به اصل پنجاهم قانون اساسی و ضرورت مشارکت همه بخشهای کشور در حفاظت محیط زیست این تفاهم نامه در 6 ماده و 24 بند بر اساس وظایف و مسئولیتهای مشترک دو دستگاه اجرایی سازمان حفاظت محیط زیست و وزارت جهاد کشاورزی به امضا رسید.