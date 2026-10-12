به گزارش خبرگزاری مهر، مراسم تشییع پیکر آیت‌الله زین‌العابدین قربانی، نماینده پیشین ولی‌فقیه در استان گیلان و امام جمعه سابق رشت، ساعت ۹ صبح روز چهارشنبه از بیت آن عالم فقید به سمت مسجد جامع لاهیجان برگزار می‌شود.

بر اساس اعلام ستاد ارتحال آیت‌الله قربانی، پیکر این عالم دینی پس از برگزاری مراسم تشییع در لاهیجان، به شهرستان آستانه‌اشرفیه منتقل خواهد شد.

مراسم تشییع و خاکسپاری پیکر آیت‌الله قربانی نیز از ساعت ۱۱ صبح روز چهارشنبه از میدان فردوسی آستانه‌اشرفیه به سمت حرم مطهر حضرت سلطان سید جلال‌الدین اشرف(ع) با حضور مردم و مسئولان برگزار می‌شود.

بر اساس این گزارش، نماز بر پیکر این عالم فقید در حرم مطهر حضرت سلطان سید جلال‌الدین اشرف(ع) اقامه و پیکر وی پس از آن در جوار این بارگاه مطهر به خاک سپرده خواهد شد.

همچنین مراسم وداع با پیکر آیت‌الله قربانی ساعت ۲۱:۳۰ سه‌شنبه‌شب، همزمان با تجمع شبانه، در محل باغ ملی شهر لاهیجان برگزار می‌شود.

آیت‌الله زین‌العابدین قربانی علاوه بر مسئولیت نمایندگی ولی‌فقیه در استان گیلان و امامت جمعه رشت، در ادوار مختلف نماینده مردم آستانه‌اشرفیه در مجلس شورای اسلامی و نماینده مردم گیلان در مجلس خبرگان رهبری بود.