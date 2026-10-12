به گزارش خبرنگار مهر، میثم الوان‌پور عصر دوشنبه در جلسه امضای قرارداد تکمیل پروژه تجاری فرهنگی شهرداری آستارا موسوم به «سینما سوخته» که با حضور بازرس کل گیلان، مسئولان شهرستانی و اعضای شورای تأمین برگزار شد، با بیان اینکه این پروژه از سال ۱۳۸۵ به‌صورت مشارکتی بین شهرداری و سرمایه‌گذار بخش خصوصی آغاز شده بود، گفت: ساختمان تجاری در محل سینما سوخته در مرکز شهر آستارا از سال ۸۵ در حال ساخت بود اما به‌دلیل عمل نکردن سرمایه‌گذار قبلی به تعهدات خود و طبق حکم خلع ید صادره از سوی دستگاه قضایی، حق ادامه عملیات اجرایی از سرمایه‌گذار ساقط شد و پروژه با پیشرفت ۶۵ درصدی نیمه‌تمام باقی ماند.

شهردار آستارا با اشاره به روند طولانی پیگیری‌ها افزود: در چهار سال و نیم گذشته جلسات متعددی در سازمان بازرسی با حضور جناب دکتر آقایی و همکاران ایشان برگزار شد. در شورای تأمین نیز جناب فرماندار و اعضای شورا بارها این موضوع را دنبال کردند. نیروی انتظامی همراهی کامل داشت و دادستان پرتلاش و کاربلد آستارا، جناب دکتر حسن‌بیگی، با تدبیر و ورود مؤثر خود گره این پرونده را باز کردند.

وی با اشاره به مراحل قانونی فراخوان گفت: در مرحله اول و دوم فراخوان، شرکت‌کننده وجود داشت اما بازگشایی پاکت‌ها انجام نشد. در مرحله سوم نیز شرکت‌کننده حضور یافت و پس از ارزیابی‌های دقیق حقوقی، فنی و مالی، برنده فراخوان معرفی شد که جناب آقای خادم‌الوطن به‌عنوان سرمایه‌گذار جدید، برنامه‌های اجرایی را ارائه خواهد کرد و طبق قرارداد، این پروژه ظرف ۳۶ ماه آینده تکمیل می‌شود.

الوان‌پور با اشاره به وضعیت نامناسب سازه نیمه‌تمام «سینما سوخته» گفت: این ساختمان طی سال‌های گذشته به یکی از معضلات اصلی شهر تبدیل شده بود؛ محل پرتگاه و حتی محل خودکشی شده بود. خوشبختانه با امضای این قرارداد، مشکل یکی از نقاط بحرانی شهر برطرف خواهد شد و این سازه رهاشده به یک مجموعه تجاری و فرهنگی فعال تبدیل می‌شود.

وی همچنین از حمایت‌های شورای شهر قدردانی کرد و افزود: اعضای شورا در این موضوع حمایت قاطع داشتند، مصوبات لازم را انجام دادند و طرح را چکش‌کاری کردند تا به نتیجه برسد.

شهردار آستارا با اشاره به اهمیت این اتفاق برای مردم آستارا گفت: در این شرایط سخت اقتصادی، شنیدن خبر آغاز ساخت‌وساز مجدد این پروژه می‌تواند یک خبر خوشحال‌کننده برای مردم باشد. ان‌شاءالله از هفته‌های آینده عملیات اجرایی با سرمایه‌گذاری جدید آغاز خواهد شد.

پروژه «سینما سوخته» از حیاط خلوت بزهکاری به مرکز توسعه اقتصادی تبدیل می‌شود

«احمدآقایی» بازرس کل گیلان نیز در این جلسه با اشاره به نظریه «پنجره شکسته» در جرم‌شناسی، وضعیت پروژه دو ساختمان نیمه‌کاره در آستارا را مصداق بارز این نظریه دانست و افزود:این سازه‌ها به دلیل رهاشدگی به حیاط خلوتی برای بزهکاران و کج‌رفتاری‌ها تبدیل شده بود و رسیدگی به آن‌ها ضرورتی فوری داشت.

وی تأکید کرد: تکمیل این پروژه، این محیط آسیب‌زا را به محل کسب‌وکار پایدار و ظرفیت توسعه اقتصادی تبدیل خواهد کرد.

بازرس کل گیلان با اشاره به اینکه این پرونده با پیگیری‌های مستمر دستگاه قضایی و همراهی دادستان آستارا، به مرحله تعیین تکلیف رسیده است اشتغال را اولویت اصلی در این پروژه دانست و گفت: در مناقصات و مزایده‌ها، صلاحیت و ظرفیت سرمایه‌گذار برای حاکمیت اهمیت دارد و خوشبختانه سرمایه‌گذار جدید، علاوه بر توان مالی، علقه و تعلق خاطر به شهر دارد.

آقایی با اشاره به سال‌ها رهاشدگی ساختمان، بر ضرورت استحکام‌بخشی تأکید کرد و افزود:این اقدام باید با همکاری شهرداری و دستگاه‌های اجرایی انجام شود تا پروژه با استانداردهای لازم وارد مرحله بهره‌برداری شود.