بعثت کرمانشاه در اسلامشهر شکست خورد و به رده هشتم رسید

به گزارش خبرنگار مهر، تیم فوتبال بعثت کرمانشاه عصر دوشنبه در چارچوب هفته پنجم رقابت‌های لیگ دسته اول فوتبال کشور، جام آزادگان، در ورزشگاه شهدا اسلامشهر به مصاف آریو رفت و در پایان با نتیجه ۲ بر یک مغلوب میزبان خود شد.

این نتیجه در شرایطی رقم خورد که بعثت پیش از این مسابقه با کسب ۷ امتیاز از چهار دیدار در جایگاه چهارم جدول قرار داشت و برای حفظ موقعیت خود در جمع تیم‌های بالای جدول به دنبال کسب امتیاز بود.

نماینده کرمانشاه با این شکست، امتیازهای خود را در عدد ۷ نگه داشت و پس از انجام پنج مسابقه، با دو پیروزی، یک تساوی و دو باخت در رتبه هشتم جدول رده‌بندی قرار گرفت.

بعثت در پنج دیدار ابتدایی خود ۶ گل به ثمر رسانده و چهار گل دریافت کرده است. تفاضل گل مثبت ۲، در کنار امتیازهای کسب‌شده، از جمله شاخص‌های آماری این تیم در پایان هفته پنجم به شمار می‌رود.

در سوی مقابل، آریو اسلامشهر با کسب سه امتیاز این مسابقه، مجموع امتیازهای خود را به ۹ رساند و به رتبه پنجم جدول صعود کرد. این تیم در پنج بازی خود سه پیروزی و دو شکست ثبت کرده است.

از دست رفتن امتیازهای این مسابقه باعث شد بعثت جایگاه چهارم پیش از هفته پنجم را حفظ نکند و به رتبه هشتم برسد. با این حال، فاصله امتیازی تیم‌ها در این بخش از جدول محدود است و نتایج هفته‌های آینده می‌تواند تغییراتی در ترتیب تیم‌ها ایجاد کند.

بعثت برای بازگشت به رده‌های بالاتر، به جبران این شکست و کسب امتیاز در دیدارهای بعدی نیاز دارد. حفظ روند گلزنی و کاهش گل‌های دریافتی نیز می‌تواند در بهبود وضعیت این تیم در ادامه مسابقات مؤثر باشد.