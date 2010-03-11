500 جلد کتاب مرتبط با استان مازندران در مرکز ساری شناسی موجود است

به گزارش خبرنگار مهر در ساری، حسین اسلامی شامگاه چهارشنبه در حاشیه دیدار شهردار و اعضای شورای شهر ساری در محل مرکز ساری شناسی افزود: پروانه بهره برداری از کتابخانه این مرکز به نام شهرداری بوده و این مرکز اکنون قریب به هشت هزار جلد کتاب را در خود جای داده است.

وی خاطر نشان کرد: تعداد کتب مرتبط با مازندران در مرکز ساری شناسی بالغ بر 500 جلد بوده که این رقم در هیچ کتابخانه کشور در مورد مازندران وجود ندارد.

پژوهشگر و تاریخ نویس مسائل مازندران با اشاره به اینکه تمامی امکانات موجود در این موسسه هدایایی است که از سوی اشخاص و مردم به هدیه شده تصریح کرد: با این وجود همه این امکانات متعلق به شهرداری است.

اسلامی با بیان اینکه این مرکز مورد توجه دانشجویان ، محققان و دوستداران فرهنگ و ادب است ، گفت: این مرکز دارای کتاب هایی است که هر پژوهشگر و مراجعه کننده را اغنا می کند.

وی با اشاره به وجود مجلات معتبر و کتاب های خطی و چاپ سنگی در این موسسه تصریح کرد: این کتاب ها و مجلات باید صحافی شده و به دقت نگهداری شوند درحالیکه به علت کمبود جا و قفسه ، کتاب ها روی هم قرار گرفته و فضا برای نگهداری آنان وجود ندارد.

اسلامی در رابطه با مرکز اسناد این موسسه اظهار داشت: مرکز اسناد ، موزه و سرمایه عظیمی است که در هیچ جای مازندران پیدا نمی شود.

وی افزود: از طریق موسسه می توانیم بسیاری از کارهای فرهنگی ناب مانند سنت آب پاشان را انجام داده و در منظر دید شهروندان قرار دهیم.

اسلامی خاطرنشان ساخت: جهت افزایش شادی و نشاط مردم و با توجه به فرهنگ غنی ایرانی و مازندرانی و رعایت شئونات اسلامی می توان بدون عبور از خط قرمز به اجرای کارهای فرهنگی پرداخت.