به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام‌ قاسم روان‌بخش عصر شنبه در مراسم آغاز عملیات آسفالت باند و کلنگ‌زنی برج مراقبت فرودگاه قم که با حضور مسئولان استانی برگزار شد، ضمن گرامیداشت هفته دولت اظهار کرد: قم تنها استانی است که مرکز آن از نعمت برخورداری از فرودگاه محروم است.



نماینده مردم قم در مجلس شورای اسلامی با اشاره به تأکید مسئولان ملی و استانی بر ضرورت احداث فرودگاه در قم افزود: مراجع عظام تقلید، دانشگاهیان و فرهیختگان بارها بر ضرورت احداث فرودگاه در قم تأکید کرده و این پرسش را مطرح کرده‌اند که چرا این استان نباید از فرودگاه برخوردار باشد.



وی ادامه داد: در دیدارهایی که با مسئولان استان انجام می‌شود، موضوع زمان بهره‌برداری از فرودگاه قم مورد پرسش قرار می‌گیرد و ساخت و راه‌اندازی این پروژه به یکی از مطالبات جدی تبدیل شده است.



حجت‌الاسلام‌ روان‌بخش با تأکید بر ضرورت همدلی و همکاری مسئولان برای تکمیل این پروژه گفت: با توجه به همتی که در مسئولان استان وجود دارد، بهره‌برداری از فرودگاه قم به دغدغه‌ای جدی تبدیل شده و برای تحقق آن، همدلی، همکاری و یکپارچگی میان مجموعه مدیریت استان ضروری است.



وی افزود: تجربه نشان داده است که با همدلی می‌توان طرح‌های بزرگ را به سرانجام رساند و با توجه به رویکرد جهادی استاندار قم و همراهی مسئولان و مدیران استان، امیدواریم فرودگاه بین‌المللی قم در کوتاه‌ترین زمان ممکن به بهره‌برداری برسد.



نماینده مردم قم در مجلس شورای اسلامی با اشاره به اهمیت خدمت به مردم و توسعه زیرساخت‌های استان خاطرنشان کرد: سایر پروژه‌های استان نیز نیازمند همین روحیه همدلی و همکاری هستند و خداوند را شاکریم که در کشوری و استانی زندگی می‌کنیم که علاوه بر توفیق خدمت به مردم و بهره‌مندی از نعمت وجود رهبر معظم انقلاب، افتخار خدمتگزاری به آستان مقدس حضرت معصومه(س) را نیز داریم.



وی در پایان با اشاره به آثار راه‌اندازی فرودگاه بین‌المللی قم گفت: احداث و بهره‌برداری از این فرودگاه فرصت‌های اقتصادی و مذهبی جدیدی برای زائران و گردشگران فراهم می‌کند و می‌تواند وضعیت زائرپذیری مسجد مقدس جمکران و آستان مقدس حرم حضرت معصومه(س) را متحول سازد.