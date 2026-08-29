به گزارش خبرنگار مهر، اکبر بهنام‌جو عصر شنبه در مراسم آغاز عملیات آسفالت باند و کلنگ‌زنی برج مراقبت فرودگاه قم که با حضور مسئولان استانی برگزار شد، اظهار کرد: برخورداری قم از فرودگاه یکی از اولویت‌های مهم مدیریت استان بوده و این موضوع همواره مورد تأکید نمایندگان مردم قم در مجلس شورای اسلامی قرار داشته است.



استاندار قم با بیان اینکه بسیاری از مسائل و مشکلات استان با وحدت و همدلی قابل حل است، افزود: اگر قرار بود از مشکلات و موانع هراس داشته باشیم، هیچ پروژه‌ای پیش نمی‌رفت، از این رو با همدلی، توان مضاعف و تلاش برای کاهش بروکراسی، روند اجرای پروژه فرودگاه قم را دنبال کردیم.



وی ادامه داد: با همراهی مدیر منطقه ویژه اقتصادی سلفچگان و مدیر فرودگاه بین‌المللی قم، روند اجرای این پروژه که سال‌ها با وقفه مواجه بود، بار دیگر شتاب گرفت و در مسیر اجرا قرار گرفت.



بهنام‌جو با اشاره به تأکیدات رهبر معظم انقلاب در پیام هفته دولت بر اهمیت وحدت خاطرنشان کرد: برای پیشبرد پروژه بین‌المللی فرودگاه قم، وحدت و همدلی میان مسئولان ملی و استانی مبنا قرار گرفت و با پیگیری‌های صورت‌گرفته، پروژه‌ای که بیش از یک دهه با وقفه مواجه شده بود، دوباره به جریان افتاد.



وی با اشاره به آغاز عملیات اجرایی بخش‌های جدید پروژه گفت: بر اساس قرارداد اولیه، عملیات روسازی و آسفالت باند فرودگاه از امروز آغاز شد و همزمان کلنگ احداث برج مراقبت پرواز نیز به زمین زده شد.



استاندار قم این اقدامات را نشانه عزم جدی مسئولان برای تکمیل پروژه‌های مهم استان دانست و گفت: این روند نشان می‌دهد مسئولان دلسوزانه پای کار هستند و قم از ظرفیت‌ها و توانمندی‌های بالایی برخوردار است؛ همه دستگاه‌های اجرایی نیز تلاش می‌کنند پروژه‌های مهم استان بر زمین نماند و طرح‌های اولویت‌دار با همت و همکاری مسئولان به سرانجام برسد.



فرودگاه قم به ۱۳ هزار میلیارد تومان اعتبار نیاز دارد



وی با اشاره به روند تأمین اعتبار مورد نیاز برای تکمیل فرودگاه بین‌المللی قم اظهار کرد: این پروژه به حدود ۱۳ هزار میلیارد تومان اعتبار نیاز دارد که تأمین آن از طریق مولدسازی در حال انجام است و رئیس‌جمهور و وزیر راه و شهرسازی نیز برای اجرای این پروژه جایگاه ویژه‌ای قائل هستند و بر تأمین منابع آن از این طریق تأکید دارند.



بهنام‌جو با بیان اینکه احداث فرودگاه برای قم یک ظرفیت عظیم به شمار می‌رود، تصریح کرد: اهمیت این پروژه برای استان از آن جهت است که می‌تواند گردشگری زیارتی را متحول کند و یکی از دغدغه‌های مهم مذهبی و دینی مراجع عظام تقلید و فرهیختگان را برطرف سازد.



استاندار قم با تأکید بر جایگاه ویژه فرودگاه در توسعه گردشگری زیارتی استان گفت: با توجه به زائرپذیر بودن قم و ظرفیت گسترده گردشگری زیارتی، احداث فرودگاه از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است و مسئولان باید همه توان خود را به کار گیرند تا این پروژه در سریع‌ترین زمان ممکن به نتیجه برسد.



وی افزود: همه مسئولان و مدیران استان پای کار آمده‌اند و تلاش می‌کنند در تکمیل فرودگاه بین‌المللی قم سهمی داشته باشند و با حفظ وحدت، اتحاد و یکپارچگی، زیرساخت‌های این پروژه را توسعه دهند و زمینه بهره‌برداری هرچه سریع‌تر آن را فراهم کنند.



بهنام‌جو در پایان خاطرنشان کرد: با تکمیل فرودگاه بین‌المللی قم، علاوه بر توسعه گردشگری زیارتی، از ظرفیت‌های پیرامونی این پروژه نیز استفاده خواهد شد و با مشارکت بخش خصوصی، توسعه حمل‌ونقل هوایی، رونق اقتصادی و گسترش تجارت استان شتاب خواهد گرفت.