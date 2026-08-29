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۷ شهریور ۱۴۰۵، ۲۳:۴۵

رئیسی: فرودگاه قم در این دولت و مجلس به بهره‌برداری می‌رسد

رئیسی: فرودگاه قم در این دولت و مجلس به بهره‌برداری می‌رسد

قم- نماینده مردم قم در مجلس گفت: با پیگیری‌های انجام‌شده، بخش عمده اعتبارات مورد نیاز پروژه فرودگاه قم از طریق مولدسازی تأمین شده و این طرح در همین دولت و مجلس به بهره‌برداری می رسد.

به گزارش خبرنگار مهر، محمد منان رئیسی عصر شنبه در مراسم آغاز عملیات آسفالت باند و کلنگ‌زنی برج مراقبت فرودگاه قم که با حضور مسئولان استانی برگزار شد، ضمن تبریک هفته دولت، اظهار کرد: احداث فرودگاه قم برای نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی و مسئولان استانی و ملی از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است و در زمره اولویت‌های اصلی قرار دارد.

نماینده مردم قم در مجلس شورای اسلامی افزود: با تغییر نگرش ریاست جمهوری و اعضای دولت، به‌ویژه وزیر راه و شهرسازی، موضوع احداث فرودگاه قم با جدیت بیشتری دنبال شده و مسئولان مربوطه شخصاً پیگیر پیشبرد این پروژه هستند.

وی با اشاره به برخی دیدگاه‌ها درباره توجیه اقتصادی فرودگاه قم ادامه داد: در کشور چند ده فرودگاه وجود دارد که بخش قابل توجهی از آن‌ها با زیان‌دهی مواجه هستند و از توجیه اقتصادی کافی برخوردار نیستند، از این رو یکی از دغدغه‌های مطرح درباره فرودگاه قم نیز، نزدیکی این استان به فرودگاه‌های مهرآباد و امام خمینی(ره) و در نتیجه، تردید نسبت به توجیه اقتصادی آن بود.

منان رئیسی تصریح کرد: بر اساس مطالعات انجام‌شده، فرودگاه بین‌المللی قم در کنار فرودگاه امام خمینی(ره) و فرودگاه بین‌المللی شهید هاشمی‌نژاد مشهد، می‌تواند در تراز نیازهای مردم قم قرار گیرد و بر این اساس، این فرودگاه از نظر اقتصادی پروژه‌ای زیان‌ده نخواهد بود.

وی همچنین از پیگیری‌های استاندار قم برای تأمین منابع مالی این پروژه قدردانی کرد و گفت: با اقدامات انجام‌شده، بخش عمده اعتبار مورد نیاز فرودگاه از طریق مولدسازی تأمین شده است.

نماینده مردم قم در مجلس شورای اسلامی افزود: میزان اعتبار پیش‌بینی‌شده برای تأمین هزینه‌های مجموعه ابنیه، باند و تأسیسات فرودگاه، حداقل ۱۰ هزار میلیارد تومان است که بخش عمده آن از محل مولدسازی تأمین شده و تأمین بخش باقی‌مانده نیز در حال پیگیری است.

وی در پایان ابراز امیدواری کرد: پس از قریب به دو دهه انتظار، فرودگاه قم در همین دولت و مجلس به بهره‌برداری برسد و این پروژه به‌عنوان هدیه‌ای ماندگار از سوی مسئولان استان به مردم شریف قم تقدیم شود.

کد مطلب 6931701
مهدی بخشی سورکی

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