بیگدلی: تقویت «روایت قدرت» نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران ضروری است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام حسن بیگدلی شامگاه شنبه در جمع مردم مبعوث شده زنجان در میدان انقلاب این شهر، با اشاره به شباهت‌های نهضت پیامبر اکرم(ص) و انقلاب اسلامی ایران، گفت: پیامبر گرامی اسلام(ص) با مشرکان و مستکبران زمان خود مبارزه کرد و نهضت اسلامی را از مکه آغاز و در مدینه تثبیت کرد؛ حضرت امام خمینی(ره) و مردم ایران نیز با استبداد داخلی و استکبار خارجی مبارزه کردند و پس از سال‌ها مجاهدت، انقلاب اسلامی را در سال ۱۳۵۷ به پیروزی رساندند.

وی افزود: هر دو انقلاب در برابر مستکبران و باطل ایستادند و در هر دو نهضت، دشمنان تصور می‌کردند این حرکت‌ها توان پیروزی ندارند؛ درباره پیامبر(ص) گفته می‌شد که ایشان یتیم است و یاوری ندارد و درباره انقلاب اسلامی نیز دشمنان تصور می‌کردند امام و مردم ایران حامی و توان لازم برای پیروزی ندارند.

نماینده ولی‌فقیه در سپاه انصارالمهدی (عج) استان زنجان با بیان اینکه مردم ایران پشتوانه اصلی انقلاب اسلامی بودند، ادامه داد: امام خمینی(ره) فرمودند حامیان این انقلاب کوخ‌نشینان هستند و همین مردم در خیابان‌ها حضور یافتند، شهید دادند، جنگ را اداره کردند، در دفاع از حرم نقش‌آفرینی کردند و با حضور خود موجب توسعه و ارتقای قدرت انقلاب شدند.

انقلاب اسلامی حرکتی همه‌جانبه و فراتر از یک عرصه خاص است

بیگدلی با تأکید بر اینکه انقلاب اسلامی محدود به یک عرصه خاص نبود، گفت: انقلاب اسلامی یک پدیده همه‌جانبه است و نمی‌توان آن را صرفاً یک حرکت انسانی، سیاسی یا ایدئولوژیک دانست؛ این انقلاب در عرصه‌های اقتصادی، فرهنگی، سیاسی، نظامی، امنیتی و بین‌المللی آثار و دستاوردهای خود را نشان داده است.

وی با اشاره به ماهیت جهانی نهضت پیامبر اسلام(ص) افزود: پیامبر اکرم(ص) تنها برای یک جغرافیای خاص مبعوث نشد و مخاطب رسالت ایشان همه عالم بود. انقلاب اسلامی ایران نیز از ابتدا محدود به جغرافیای ایران نبود و شعارها، آرمان‌ها و حرکت انقلاب نشان داد که این نهضت ظرفیت و پیام جهانی دارد.

نماینده ولی‌فقیه در سپاه انصارالمهدی (عج) استان زنجان تصریح کرد: برخی در ابتدای انقلاب تصور می‌کردند انقلاب اسلامی در محدوده جغرافیایی ایران باقی خواهد ماند، اما مسیر انقلاب، شعارهای آن، رهبری امام خمینی(ره) و مبارزات مردم نشان داد که این حرکت دارای افق و پیام جهانی است.

بیگدلی با اشاره به فشارها و جنگ‌هایی که بر پیامبر اسلام(ص) تحمیل شد، گفت: همان‌گونه که دشمنان پیامبر اکرم(ص) جنگ‌ها و فشارهای مختلفی را بر ایشان تحمیل کردند، انقلاب اسلامی ایران نیز از ابتدای پیروزی با فشارهای سیاسی، امنیتی، اقتصادی و نظامی دشمنان مواجه بوده است.

وی افزود: پیامبر(ص) با وجود محاصره و فشارهای فراوان، در برابر دشمن ایستادگی کرد و در نهایت اسلام پیروز شد. انقلاب اسلامی نیز با وجود جنگ تحمیلی، تحریم‌ها، فشارهای بین‌المللی و توطئه‌های مختلف، توانست از این مراحل عبور کند.

نماینده ولی‌فقیه در سپاه انصارالمهدی (عج) استان زنجان با اشاره به دوران دفاع مقدس و دفاع از حرم اظهار کرد: دشمنان در مقاطع مختلف تلاش کردند جمهوری اسلامی را با چالش مواجه کنند، اما رزمندگان ایران اسلامی و جبهه مقاومت در برابر آنان ایستادند و به پیروزی رسیدند.

وی با اشاره به نقش شهید حاج قاسم سلیمانی در جبهه مقاومت گفت: در حالی که دشمنان امکانات و هزینه‌های هنگفتی را برای جنگ و ایجاد ناامنی در منطقه صرف کردند، حاج قاسم سلیمانی و رزمندگان جبهه مقاومت با امکانات بسیار محدودتر، اما با ایمان، اراده و قدرت مردمی، توانستند معادلات دشمن را برهم بزنند و به پیروزی برسند.

بیگدلی با اشاره به حوادث و جنگ‌های اخیر گفت: دشمنان در مقاطع مختلف تلاش کردند انقلاب اسلامی را شکست دهند و حتی در جنگ‌های اخیر نیز با تمام توان وارد میدان شدند، اما حضور و انسجام مردم اجازه نداد اهداف دشمن محقق شود.

وی افزود: حضور مردم مانع از آن شد که دشمن بتواند بار دیگر مراکز مذهبی و فرهنگی را هدف قرار دهد، مساجد و امامزادگان را به آتش بکشد یا به حرم‌ها و قرآن کریم جسارت کند.

نماینده ولی‌فقیه در سپاه انصارالمهدی (عج) استان زنجان تأکید کرد: این بعثت و این حرکت تا پیروزی نهایی و برچیده شدن بساط استکبار استمرار خواهد داشت و مردم ایران همچنان در این مسیر حضور خواهند داشت.

ضرورت تقویت «روایت قدرت» کشور

بیگدلی با اشاره به بیانات اخیر رهبر معظم انقلاب گفت: یکی از محورهای مهم مورد تأکید رهبر معظم انقلاب، داشتن «روایت قدرت» است؛ یعنی باید داشته‌ها، توانمندی‌ها و ظرفیت‌های کشور را به‌درستی برای مردم و جهان بیان کنیم.

وی ادامه داد: توانمندی‌های نظامی، اقتصادی، تولید نفت و گاز، مدیریت صنعت انرژی، پزشکی، کشاورزی، صنعت و سایر ظرفیت‌های کشور، بخشی از داشته‌های جمهوری اسلامی هستند و اگر این توانمندی‌ها را بیان نکنیم، در حق مردم و انقلاب جفا کرده‌ایم.

نماینده ولی‌فقیه در سپاه انصارالمهدی (عج) استان زنجان خاطرنشان کرد: اینکه کشور در شرایط جنگ، تحریم و فشار قرار دارد، واقعیتی است که باید مردم از آن آگاه باشند و در چنین شرایطی نیز باید درباره ضرورت صرفه‌جویی، همکاری و هماهنگی صحبت کرد، اما نباید به گونه‌ای سخن گفت که جامعه دچار احساس ضعف و ناتوانی شود.

وی گفت: ممکن است مشکلات و ضعف‌هایی وجود داشته باشد و بیان مشکلات برای اصلاح آنها ضروری است، اما روایت ضعف نباید جای روایت قدرت را بگیرد؛ ملت ایران باید توانمندی‌های خود را بشناسد و با تکیه بر ظرفیت‌های داخلی، میدان را مدیریت کند.

اقتصاد مقاومتی راهکار اصلی عبور از فشارهاست

بیگدلی اقتصاد مقاومتی را یکی از راهکارهای اصلی کشور برای مقابله با فشارهای خارجی دانست و گفت: باید به توان داخلی متکی باشیم. کشاورز، صنعتگر، بازاری، تولیدکننده، کارگر، کارمند، مدیر و همه کسانی که در عرصه‌های مختلف فعالیت می‌کنند باید در تقویت بنیان‌های اقتصاد مقاومتی نقش‌آفرینی کنند.

وی افزود: اگر به خودمان مسلط نباشیم و به توان داخلی تکیه نکنیم، در برابر فشارها آسیب‌پذیر خواهیم بود؛ بنابراین تقویت تولید، حمایت از ظرفیت‌های داخلی و افزایش تاب‌آوری اقتصادی باید مورد توجه جدی قرار گیرد.

نماینده ولی‌فقیه در سپاه انصارالمهدی (عج) استان زنجان با بیان اینکه توانمندی جمهوری اسلامی تنها به حوزه نظامی محدود نیست، اظهار کرد: امروز قدرت ایران در ابعاد مختلف مورد توجه دنیاست؛ این قدرت صرفاً نظامی نیست و در حوزه‌های اقتصادی، امنیتی، علمی و سایر عرصه‌ها نیز ظرفیت‌های قابل توجهی وجود دارد.

تکریم دولت و ضرورت نقد منصفانه

بیگدلی یکی دیگر از محورهای مورد تأکید رهبر معظم انقلاب را قدردانی و تکریم مسئولان عنوان کرد و گفت: رهبر معظم انقلاب از دولت و رئیس‌جمهور به عنوان رئیس‌جمهوری صادق یاد کرده‌اند و هنگامی که رهبر انقلاب از رئیس‌جمهور به عنوان رئیس‌جمهوری صادق یاد می‌کنند، وظیفه ما حمایت، کمک و همراهی برای حل مشکلات کشور است.

وی با تأکید بر اینکه حمایت به معنای تعطیل کردن نقد نیست، افزود: نقد درست، سؤال کردن و بیان اشکالات ضروری است، اما باید مراقب باشیم نقد به تضعیف دولت و ایجاد شکاف در جامعه منجر نشود.

نماینده ولی‌فقیه در سپاه انصارالمهدی (عج) استان زنجان با تأکید بر ضرورت شناخت دشمن گفت: دشمن غدار است و برای شکست دادن جمهوری اسلامی وارد میدان شده است؛ بنابراین باید با توانمندی، تاب‌آوری و میدان‌داری خود اجازه ندهیم دشمن به اهدافش دست پیدا کند.

وی افزود: دشمن برای شکست انقلاب آمده است و ما باید با شناخت درست صحنه، انسجام و تقویت توان داخلی، دشمن را به عقب وادار کنیم و اجازه ندهیم اهداف خود را محقق کند.

بیگدلی با اشاره به تأکید رهبر معظم انقلاب بر حفظ انسجام اجتماعی گفت: انسجام و اتحاد مردم باید خط قرمز جامعه باشد و نباید اجازه دهیم اختلافات سیاسی و اجتماعی به شکاف در جامعه تبدیل شود.

وی ادامه داد: اینکه برخی فقط جنگ را راه‌حل بدانند یا برخی تنها مذاکره را راهکار بدانند، هر دو نگاه می‌تواند نادرست باشد؛ مسئله اصلی تشخیص درست شرایط و حرکت بر اساس منافع و مصالح کشور است.

نماینده ولی‌فقیه در سپاه انصارالمهدی (عج) استان زنجان با تأکید بر اینکه تندروی و نفاق هر دو باید مورد توجه قرار گیرد، گفت: همان‌گونه که تندروی قابل قبول نیست، نباید جریان انقلاب، نیروهای متدین و وفاداران به انقلاب را صرفاً به دلیل داشتن دیدگاه متفاوت، متهم به تندروی کرد.

وی افزود: همه فرزندان این انقلاب هستند و امروز ملت ایران با وجود تفاوت دیدگاه‌ها، در برابر دشمنان خود متحد است و همه یکصدا بر استقلال، عزت و مقابله با استکبار تأکید دارند.

بیگدلی با اشاره به میلاد پیامبر گرامی اسلام(ص) گفت: ملت ایران با وجود همه سختی‌ها و فشارها، همچنان پای انقلاب و آرمان‌های خود ایستاده است و این مسیر با انسجام، بصیرت، امید، تکیه بر توان داخلی و حفظ وحدت مردم ادامه خواهد یافت.