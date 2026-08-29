به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام‌ مجتبی ذوالنوری عصر شنبه در مراسم آغاز عملیات آسفالت باند و کلنگ‌زنی برج مراقبت فرودگاه قم که با حضور مسئولان استانی برگزار شد، با اشاره به روند طولانی احداث این پروژه اظهار کرد: یکی از دلایل طولانی شدن ساخت فرودگاه بین‌المللی قم، تفاوت نگاه مسئولان به موضوع فرودگاه‌سازی بوده است، به‌گونه‌ای که برخی مسئولان دولتی معتقد بودند احداث فرودگاه در قم از نظر اقتصادی مقرون‌به‌صرفه نیست.

نماینده مردم قم در مجلس شورای اسلامی افزود: در سال‌های گذشته، مسئولان دولتی که در استان مسئولیت می‌پذیرفتند، به دلیل همین نگاه حاکم بر مسئله فرودگاه‌سازی، در پیگیری جدی پروژه دچار تردید می‌شدند و در نتیجه، پشتیبانی لازم از این طرح در سطوح ملی و استانی صورت نمی‌گرفت.



وی با تأکید بر ضرورت توجه به آمایش سرزمینی در اجرای طرح‌های کلان ادامه داد: برای به سرانجام رساندن پروژه‌های بزرگ باید آمایش سرزمین را مبنای تصمیم‌گیری و توسعه قرار داد و بر اساس دیدگاه رهبر شهید انقلاب، توسعه سرزمینی باید متناسب با ظرفیت‌ها و اقتضائات هر منطقه دنبال شود.



حجت‌الاسلام‌والمسلمین ذوالنوری با اشاره به ظرفیت‌های گردشگری قم اظهار کرد: مزیت رقابتی استان قم، گردشگری مذهبی است و بر اساس آمارهای ارائه‌شده، سالانه حدود ۲۰ میلیون گردشگر وارد استان می‌شوند؛ با این حال، بخش قابل توجهی از این افراد در قم ماندگاری ندارند و از ظرفیت گردشگری آنان برای رونق اقتصادی استان به شکل مطلوب استفاده نمی‌شود.



وی افزود: برای بهره‌گیری اقتصادی از ظرفیت گردشگری، باید زمینه ماندگاری زائران و گردشگران، ظرفیت‌های اقامتی و گردشگری و همچنین زیرساخت‌های مورد نیاز فراهم شود؛ موضوعی که نیازمند توسعه زیرساخت‌های دسترسی و حمل‌ونقل است.



سهولت دسترسی، زمینه‌ساز ماندگاری زائران در قم



نماینده مردم قم در مجلس شورای اسلامی، تسهیل دسترسی زائران را یکی از عوامل مؤثر در افزایش ماندگاری گردشگران در استان دانست و گفت: یکی از کارکردهای مهم احداث فرودگاه این است که دسترسی زائران به قم تسهیل شود و با فراهم شدن این امکان، زمینه جذب و ماندگاری بیشتر گردشگران فراهم شود.



وی ادامه داد: قم همچنین می‌تواند به‌عنوان معین استان تهران ایفای نقش کند و این موضوع باید از منظر پدافند غیرعامل نیز مورد توجه قرار گیرد؛ بنابراین نباید نگاه ما به فرودگاه صرفاً اقتصادی و محض باشد.



حجت‌الاسلام‌والمسلمین ذوالنوری با اشاره به ظرفیت‌های استان‌های مجاور، به‌ویژه تهران، خاطرنشان کرد: با توجه به ظرفیت صنعتی تهران و مناطق غربی این استان و همچنین دسترسی‌های موجود، باید با نگاه آینده‌نگرانه زیرساخت‌ها و تأسیساتی ایجاد شود که کارکرد منطقه‌ای فرودگاه قم را تقویت کند.



وی با اشاره به ظرفیت زمین برای توسعه فرودگاه قم گفت: در احداث فرودگاه بین‌المللی قم از نظر تأمین زمین با مشکل مواجه نیستیم و باید از این ظرفیت برای ایجاد انبارها و تأسیسات مورد نیاز استفاده کنیم تا زمینه شکل‌گیری یک قطب حمل‌ونقل بار در سطح کشور فراهم شود؛ فرودگاه قم از این ظرفیت برخوردار است.



نماینده مردم قم در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: با توجه همزمان به موضوعاتی همچون آمایش سرزمین، پدافند غیرعامل، ایفای نقش به‌عنوان معین تهران، حمل‌ونقل بار و گردشگری می‌توان ظرفیت‌های اقتصادی قابل توجهی برای استان ایجاد کرد و زمینه رونق پایدار قم را فراهم ساخت.



وی تأکید کرد: پروژه فرودگاه بین‌المللی قم باید در شأن شهر مقدس قم و عش آل‌عبا(ع) احداث شود و با توجه به روحیه جهادی که در میان مسئولان استان شاهد هستیم و همچنین تأکیدات فرهیختگان و مراجع عظام تقلید، دور از انتظار نیست که این پروژه طی یک سال و نیم آینده به سرانجام برسد و پروازها در فرودگاه قم آغاز شود.



حجت‌الاسلام‌والمسلمین ذوالنوری در پایان گفت: پس از آماده‌سازی برج مراقبت و اجرای عملیات آسفالت باند فرودگاه، اولویت نخست باید آماده‌سازی ترمینال باشد تا فرودگاه برای انجام پرواز و ارائه خدمات به همشهریان و گردشگران آماده شود.