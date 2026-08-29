تیم والیبال زیر ۱۷ سال ایران قهرمان جهان شد

به گزارش خبرگزاری مهر، آخرین روز دومین دوره مسابقات والیبال قهرمانی پسران زیر ۱۷ سال جهان امروز (شنبه هفتم شهریور) با دو دیدار در دوحه قطر پیگیری شد.

تیم ملی والیبال زیر ۱۷ سال پسر ایران از ساعت ۱۷:۳۰ دقیقه و در دیدار فینال این مسابقات به مصاف فرانسه رفت و سه بر یک این تیم را شکست داد تا بر بام جهان قرار گیرد.

شاگردان آرش صادقیانی در ست سوم این مسابقه ۲۵ بر ۲۲ مغلوب حریف شد اما در ست‌های اول، دوم و چهارم با امتیازهای ۲۵ بر ۱۸، ۲۵ بر ۱۵ و ۲۵ بر ۱۲ فاتح این میدان بزرگ شدند تا با هفت برد متوالی برای نخستین بار به مقام قهرمانی زیر ۱۷ سال جهان دست یابند.

تیم ملی زیر ۱۷ سال پسر ایران در شش دیدار قبلی خود موفق به شکست الجزایر، چین تایپه (دوبازی)، پاکستان (دوبازی) و آرژانتین شد تا فرانسه هفتمین قربانی این تیم باشد و شاگردان صادقیانی با شایستگی قهرمان جهان شوند.

در دیدار رده‌بندی این مسابقات نیز تیم ملی والیبال برزیل با شکست آرژانتین به مقام سومی و مدال برنز رقابت‌های قهرمانی زیر ۱۷ سال پسران جهان دست یافت.

آرژانتین در ست اول این دیدار ۲۵ بر ۲۱ به پیروزی رسید، اما در ست‌های دوم تا چهارم با امتیازهای ۲۵ بر ۱۷، ۲۵ بر ۱۸ و ۲۵ بر ۱۳ مغلوب حریف شد تا به رتبه چهارمی این رقابت‌ها اکتفا کند.