تغییرات در وزارت دفاع کره شمالی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری رسمی کره جنوبی (یونهاپ)، خبرگزاری مرکزی کره شمالی (KCNA) اعلام کرد که نو کوانگ‌چول، وزیر دفاع کره شمالی از مقام خود برکنار و کیم سونگ‌گی، رئیس اداره سیاسی کل ارتش این کشور به ‌عنوان وزیر دفاع جدید این کشور منصوب شده است.

نو از سمت وزیر دفاع و همچنین عضویت در رهبری مرکزی حزب برکنار و به‌ عنوان معاون اول رئیس اداره صنایع مهمات کمیته مرکزی حزب کارگران کره شمالی منصوب شد.

بر اساس گزارش رسانه‌های دولتی کره شمالی، این تغییرات در دومین نشست کمیسیون مرکزی نظامی نهمین دوره حزب کارگران کره که روز شنبه با هدایت کیم جونگ اون برگزار شد، تصویب شد.

یونهاپ گزارش داد که این تغییرات بخشی از بازآرایی در سطوح عالی رهبری نظامی کره شمالی است.