به گزارش خبرنگار مهر، تیم‌های فوتبال پرسپولیس و ملوان در هفته چهارم لیگ برتر امروز شنبه ۷ شهریور و از ساعت ۱۹:۱۵ با قضاوت سید رضا مهدوی در ورزشگاه شهدای شهرقدس رو در روی هم قرار گرفتند که این بازی در نیمه اول با نتیجه ۲ بر صفر به سود شاگردان مهدی تارتار خاتمه یافت.

ترکیب پرسپولیس:

پیام نیازمند، مجید عیدی، محمدمهدی زارع، محمدحسین کنعانی‌زادگان، مهدی تیکدری نژاد، مجید عیدری، پویا پورعلی، محمد خدابنده‌لو (کارت زرد)، محمدمهدی محبی، تیوی بیفوما، ایگور سرگیف و علی علیپور

ترکیب ملوان:

فرزاد طیبی پور، امیر رضا افسرده، ضرغام صعداوی، فرزین معامله گری، مهدی جعفری، قائم اسلامی خواه، ماهان صادقی، محمد پاپی، حسین صادقی، محمدرضا عباسی و رضا مرزبان

شروع متعادل دو تیم

دیدار تیم‌های پرسپولیس و ملوان در دقایق ابتدایی با بازی متعادل دو تیم آغاز شد و در پنج دقیقه نخست، موقعیت جدی روی دروازه‌ها شکل نگرفت.

در دقیقه ۶، بازیکنان ملوان توپ را روی دروازه پرسپولیس ارسال کردند که امیررضا افسرده با ضربه سر به توپ رسید، اما پیام نیازمند آن را به خوبی مهار کرد. در ادامه، کمک‌داور آفساید بازیکن ملوان را اعلام کرد.

گل به خودی مدافع ملوان

در دقیقه ۲۰، محمدحسین کنعانی‌زادگان که صاحب توپ شده بود، قصد داشت با یک پاس بلند علی علیپور را صاحب توپ کند، اما محمد پاپی با ضربه سر مسیر توپ را تغییر داد. از آنجا که دروازه‌بان ملوان از دروازه خود خارج شده بود، توپ از بالای سر او عبور کرد و وارد دروازه شد تا پرسپولیس با گل به خودی بازیکن ملوان یک بر صفر پیش بیفتد.

گل زیبای بیفوما

در دقیقه ۳۳، تیکی بیفوما با یک فرار زیبا از سد مدافع ملوان عبور کرد و در موقعیتی تک‌به‌تک با دروازه‌بان این تیم قرار گرفت. بیفوما پس از دریبل کردن دروازه‌بان ملوان، دروازه خالی این تیم را باز کرد تا حساب کار دو بر صفر به سود سرخ‌پوشان شود.

پرسپولیس پس از به ثمر رساندن گل دوم نیز به حملات خود ادامه داد و فرصت داشت اختلاف را به سه گل برساند. در دقیقه ۳۷ و روی یک حرکت تیمی، محمد خدابنده‌لو با پاس ایگور سرگیف در محوطه جریمه ملوان صاحب توپ شد و در موقعیتی تک‌به‌تک با دروازه‌بان اقدام به شوت‌زنی کرد، اما ضربه او با اختلاف کمی از کنار دروازه به بیرون رفت.