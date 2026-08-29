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۷ شهریور ۱۴۰۵، ۲۱:۴۴

نیویورک پست:

پسر ترامپ پس از تهدید به ترور، خانه‌نشین شد

پسر ترامپ پس از تهدید به ترور، خانه‌نشین شد

نیویورک پست در گزارشی اعلام کرد که بارون ترامپ به دلیل تهدید به ترور، خانه‌نشین شده است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از نیویورک پست، بارون ترامپ، فرزند دونالد ترامپ رئیس‌ جمهور آمریکا در حالی که وارد دهه سوم زندگی خود می‌ شود، در فضایی کاملاً حفاظت‌ شده و به دور از انظار عمومی به سر می‌ برد؛ وضعیتی که ظاهراً واکنشی به فضای خشونت‌ های سیاسی، از جمله چندین تلاش ادعایی برای ترور پدرش محسوب می‌شود.

یکی از چهره‌ های باسابقه و نزدیک به حلقه ترامپ درباره بارون که به‌ تازگی سال دوم تحصیل خود را در دانشگاه نیویورک به پایان رسانده و بخش عمده‌ ای از تابستان را در کنار مادرش، ملانیا ترامپ در باشگاه گلف «ترامپ نشنال» در بدمینستر نیوجرسی گذرانده است به نشریه نیویورک پست گفت: او بیرون نمی‌ رود.

منبع دیگری مدعی شد: این پسر بسیار گوشه‌گیر شده است.

نیویورک پست ادعا کرد: اگرچه دونالد ترامپ از ژوئیه ۲۰۲۴ تاکنون دست‌ کم از ۳ تلاش برای ترور جان سالم به در برده است، اما کوچک‌ ترین پسر او نیز از تیررس دشمنان در امان نمانده است.

کد مطلب 6931663

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    نظرات

    • IR ۰۱:۳۶ - ۱۴۰۵/۰۶/۰۸
      5 2
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      انشاءالله ترامپ قاتل و خانواده اش هر چه زودتر به درک واصل بشن و ما کمی آرامش بگیریم
    • IR ۰۳:۰۹ - ۱۴۰۵/۰۶/۰۸
      4 1
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      امانش ندهیداین رو،ازهرطریق ممکن کارش روتموم کنیم
    • IR ۰۴:۴۶ - ۱۴۰۵/۰۶/۰۸
      4 1
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      تا آخر عمر با ترس و لرز و کابوس زندگی سگی خواهید داشت بنده صالح خدا را با خانواده شهید کردید خونش می جوشد
    • ادم IR ۰۷:۲۹ - ۱۴۰۵/۰۶/۰۸
      3 1
      پاسخ
      یک عدالت بزرگترهم درجهان وجوددارد وعدالت خداونداست.ترامپ ونتانیانو جنایتکاران عالم بایدتقاص خون‌هایی را که ریخته اند بدهند.ترامپ چون برای چند سالی قدرت دستشه فکر میکنه می‌تونه که ما ایرانیها رو شکست بده.اما کورخونده.خدا جای حق نشسته .دیر و زودداره سوخت وسوز نداره..امیدوارم که ترامپ ونتانیاهو باخانواده هاشون نابودبشن وهیچ اثری ازشون توی دنیا نباشه.قدرت خداوند از همه قدرتهابالاتره.ترامپ وپسرشو خواهد سوزاند.ترامپ بایدبدونه که حمایت از صهیونیست‌ها به ضررش تمام میشه ودزدی وغارت نفت کشورهابرثروتش اضافه نمیکند
    • فریدون IR ۰۷:۳۱ - ۱۴۰۵/۰۶/۰۸
      3 0
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      ترامپ بدعت بدی در جهان بنا نمود و آن ترور رهبران سایر کشور ها بود که شامل اقوامشان شد ، اکنون خود مشمول این مجازات شده و نگران اینده فامیل خود است.خود کرده را تدبیر نیست .
    • نادر IR ۰۸:۰۷ - ۱۴۰۵/۰۶/۰۸
      3 0
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      یزید جطوری مرد این ترامپ از یزید بدتر است
    • ایلیا IR ۰۹:۲۲ - ۱۴۰۵/۰۶/۰۸
      2 0
      پاسخ
      انشالله تمام دشمنای ایران عزیز یا هدایت بشن و یا به درک واصل بشن

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