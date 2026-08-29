به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از نیویورک پست، بارون ترامپ، فرزند دونالد ترامپ رئیس‌ جمهور آمریکا در حالی که وارد دهه سوم زندگی خود می‌ شود، در فضایی کاملاً حفاظت‌ شده و به دور از انظار عمومی به سر می‌ برد؛ وضعیتی که ظاهراً واکنشی به فضای خشونت‌ های سیاسی، از جمله چندین تلاش ادعایی برای ترور پدرش محسوب می‌شود.

یکی از چهره‌ های باسابقه و نزدیک به حلقه ترامپ درباره بارون که به‌ تازگی سال دوم تحصیل خود را در دانشگاه نیویورک به پایان رسانده و بخش عمده‌ ای از تابستان را در کنار مادرش، ملانیا ترامپ در باشگاه گلف «ترامپ نشنال» در بدمینستر نیوجرسی گذرانده است به نشریه نیویورک پست گفت: او بیرون نمی‌ رود.

منبع دیگری مدعی شد: این پسر بسیار گوشه‌گیر شده است.

نیویورک پست ادعا کرد: اگرچه دونالد ترامپ از ژوئیه ۲۰۲۴ تاکنون دست‌ کم از ۳ تلاش برای ترور جان سالم به در برده است، اما کوچک‌ ترین پسر او نیز از تیررس دشمنان در امان نمانده است.