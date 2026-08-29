به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه المسیره، روزنامه وال‌استریت ژورنال به نقل از چند مقام آمریکایی گزارش داد که ذخایر موشک‌های پاتریوت و اتکمز این کشور در جریان تجاوز علیه ایران به‌شدت تحلیل رفته و به سطوحی پایین‌تر از حد بحرانی رسیده است.

این مقامات که به نام و جایگاهشان هیچ اشاره ای نشده است، به این رسانه آمریکایی گفته اند: بیش از یکهزار و ۵۰۰ موشک بالستیک و ۶ هزار پهپاد بزرگ در جریان جنگ شلیک شد و با ادامه حملات به کشتی‌ها در تنگه هرمز، این میزان افزایش یافت.

وال‌استریت ژورنال به نقل از این مقامات آمریکایی در اعترافی تلخ افزود: بازسازی ذخایر تسلیحاتی که در جنگ با ایران تحلیل رفته است، ممکن است سال‌ها زمان ببرد.