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۸ شهریور ۱۴۰۵، ۲:۴۱

وضعیت بحرانی ذخایر موشک‌های راهبردی آمریکا پس از تجاوز علیه ایران

وضعیت بحرانی ذخایر موشک‌های راهبردی آمریکا پس از تجاوز علیه ایران

چند مقام آمریکایی اعتراف کردند که ذخایر موشک‌های راهبردی ایالات متحده در جریان جنگ با ایران به‌طور قابل‌توجهی کاهش یافته و بازسازی ذخایر تسلیحاتی مصرف‌شده ممکن است سال‌ها زمان ببرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه المسیره، روزنامه وال‌استریت ژورنال به نقل از چند مقام آمریکایی گزارش داد که ذخایر موشک‌های پاتریوت و اتکمز این کشور در جریان تجاوز علیه ایران به‌شدت تحلیل رفته و به سطوحی پایین‌تر از حد بحرانی رسیده است.

این مقامات که به نام و جایگاهشان هیچ اشاره ای نشده است، به این رسانه آمریکایی گفته اند: بیش از یکهزار و ۵۰۰ موشک بالستیک و ۶ هزار پهپاد بزرگ در جریان جنگ شلیک شد و با ادامه حملات به کشتی‌ها در تنگه هرمز، این میزان افزایش یافت.

وال‌استریت ژورنال به نقل از این مقامات آمریکایی در اعترافی تلخ افزود: بازسازی ذخایر تسلیحاتی که در جنگ با ایران تحلیل رفته است، ممکن است سال‌ها زمان ببرد.

کد مطلب 6931810

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