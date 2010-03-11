13 نوع ذخیره معدنی در مازندران کشف شد

به گزارش خبرنگار مهر در ساری، مرتضی هاشم پور پیش از ظهر پنجشنبه در حاشیه بازدید از واحدهای معدنی نوشهر افزود: از دیدگاه فراوانی مواد معدنی ، با وجود وسعت کم ، استان مازندران بیشترین منابع فلورین و پوکه معدنی در کشور را دراختیار دارد و از نظر میزان منابع زغال سنگ جزو سه استان برتر کشور محسوب می شود.

وی اظهار داشت: وجود 13 نوع ذخیره معدنی از جمله فلورین ، باریت ، زغال سنگ ،سیلیس ، سرب ، روی ، گچ ،سنگ تزئینی ، پوکه معدنی و واریزه کوهی و نشانه هایی از طلا ، نقره ، مس، آهن، جیوه و انادیم ،کادمیوم و اهمیت این مواد و عناصر درصنعت به علت کاربرد گسترده آنها ، نگاه دقیق تربه اکتشاف سیستماتیک را طلب می کند .

وی با اعلام اینکه وجود پتانسیل گسترده سیلیس در استان که می تواند رتبه های بالایی را برای استان از نظر منابع این ماده به ارمغان آورد، تصریح کرد: منابع معدنی بخش عمده ثروت ملی یک کشور محسوب می شود.

رئیس سازمان صنایع و معادن مازندران بیان داشت: مواد اولیه بسیاری از صنایع از تولیدات معدنی به دست می آید و از این طریق فعالیت های معدنی تاثیر مستقیم بر استقلال صنعتی جامعه دارد و کاربرد گسترده مواد معدنی در تامین مواد اولیه صنایع نشانگر اهمیت بنیادین بخش معدن در توسعه کشور است.

وی عنوان کرد: فلورین در صنایع فولاد ،آلومینیوم ، پلیمر ، شیشه ، تولید اسید فلوریدریک مورد نیاز جهت استحمال هگزا فلوراید اورانیوم ، صنایع بهداشتی و ... از ضروریات است و اهمیت زغال سنگ نیز در تولید فولاد و منبع انرژی برکسی پوشیده نیست ، سیلیس نیز به عنوان ماسه ریخته گری ، ساینده و همچنین در صنایع شیشه و الکترونیک کاربرد دارد.