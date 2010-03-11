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۲۰ اسفند ۱۳۸۸، ۱۲:۵۷

13 نوع ذخیره معدنی در مازندران کشف شد

13 نوع ذخیره معدنی در مازندران کشف شد

ساری - خبرگزاری مهر: رئیس سازمان صنایع و معادن مازندران گفت: 13 نوع ذخیره معدنی در استان کشف و شناسایی شد که این امر حاکی از وجود منابع غنی معدنی است.

به گزارش خبرنگار مهر در ساری، مرتضی هاشم پور پیش از ظهر پنجشنبه در حاشیه بازدید از واحدهای معدنی نوشهر افزود: از دیدگاه فراوانی مواد معدنی ، با وجود وسعت کم ، استان مازندران بیشترین منابع فلورین و پوکه معدنی در کشور را دراختیار دارد و از نظر میزان منابع زغال سنگ جزو سه استان برتر کشور محسوب می شود.

وی اظهار داشت: وجود 13 نوع ذخیره معدنی از جمله فلورین ، باریت ، زغال سنگ ،سیلیس ، سرب ، روی ، گچ ،سنگ تزئینی ، پوکه معدنی و واریزه کوهی و نشانه هایی از طلا ، نقره ، مس، آهن، جیوه و انادیم ،کادمیوم و اهمیت این مواد و عناصر درصنعت به علت کاربرد گسترده آنها ، نگاه دقیق تربه اکتشاف سیستماتیک را طلب می کند .

وی با اعلام اینکه وجود پتانسیل گسترده سیلیس در استان که می تواند رتبه های بالایی را برای استان از نظر منابع این ماده به ارمغان آورد، تصریح کرد: منابع معدنی بخش عمده ثروت ملی یک کشور محسوب می شود.

رئیس سازمان صنایع و معادن مازندران بیان داشت: مواد اولیه بسیاری از صنایع از تولیدات معدنی به دست می آید و از این طریق فعالیت های معدنی تاثیر مستقیم بر استقلال صنعتی جامعه دارد و کاربرد گسترده مواد معدنی در تامین مواد اولیه صنایع نشانگر اهمیت بنیادین بخش معدن در توسعه کشور است.

وی عنوان کرد: فلورین در صنایع فولاد ،آلومینیوم ، پلیمر ، شیشه ، تولید اسید فلوریدریک مورد نیاز جهت استحمال هگزا فلوراید اورانیوم ، صنایع بهداشتی و ... از ضروریات است و اهمیت زغال سنگ نیز در تولید فولاد و منبع انرژی برکسی پوشیده نیست ، سیلیس نیز به عنوان ماسه ریخته گری ، ساینده و همچنین در صنایع شیشه و الکترونیک کاربرد دارد.

کد مطلب 1049840

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