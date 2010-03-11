هرسین استعداد تبدیل شدن به یک شهرستان صنعتی را دارد

به گزارش خبرنگار مهر در کرمانشاه،سید دادوش هاشمی ظهر پنج شنبه در جلسه شورای اداری شهرستان هرسین، اظهارداشت: با همت و تلاش مسئولین و برنامه ریزی های مناسب شهرستان هرسین می تواند به این مهم نائل آید.

وی در ادامه به اعتقادات دینی و پتاسیل ها و ظرفیت های شهرستان هرسین اشاره کرد و گفت: شهرستان هرسین یکی از شهرستان هایی است که مردم آن عشق عمیقی به انقلاب و نظام مقدس جمهوری اسلامی دارند و از قدیم الایام در خصوص اعتقادات دینی و اسلامی زبانزد عام و خاص بوده و هستند،همچنین این شهر در طول تاریخ دارای افراد صاحب نام و بزرگی بوده که در تاریخ ایران منشاء اثر بوده اند.

استاندار کرمانشاه تولیدات متنوع صنایع دستی را یکی دیگر از استعدادهای این شهرستان برشمرد و اظهار داشت: یکی از تولیدات این شهرستان صنایع دستی است که نیاز به کار بیشتر برای همخوانی با درخواست های جامعه دارد، لذا مسوولین ذیربط باید برنامه ها و طرح های خود را برای توسعة این بخش ارائه کنند.

وی بخش دامپروری و دامداری این شهرستان را از ظرفیت های دیگر آن برشمرد و افزود: دولت دهم برای سال 1389 مبلغ شش هزار میلیارد تومان در بخش کشاورزی در نظر گرفته است، لذا سازمان جهاد کشاورزی استان باید ظرفیت ها و پتانسیل های شهرستان های مختلف استان از جمله شهرستان هرسین را برای توسعة این بخش در نظر بگیرد.

هاشمی همچنین با اشاره به ظرفیت گردشگری شهرستان هرسین، خواستار توجه بیش از پیش مسوولین گردشگری استان به این شهرستان شد.

استاندار کرمانشاه در ادامه دغدغة اصلی دولت دهم را ایجاد شغل و مسکن برای مردم به خصوص جوانان عنوان و اظهارداشت:دولت دهم تمامی تلاش خود را برای مسکن دار شدن و اشتغال مردم بکار گرفته و برای سال 1389 طبق برنامه ریزی های صورت گرفته باید یک میلیون و 100 هزار شغل در کشور ایجاد شود.

وی افزود: برای اینکه برنامه ریزی های صورت گرفته سریعا محقق شوند دولت اقدام به افزایش اختیارات استانداران کرده است، به طوریکه عزل و نصب تمامی مدیران و حتی مدیران بخش خصوصی نیز با استانداران خواهد بود.

استاندار کرمانشاه با اشاره به تخصیص تسهیلات زود بازده اقتصادی به استانها در سال آینده خاطر نشان کرد: در سال آینده اعتبارات و تسهیلات خوبی از محل بنگاه های اقتصادی زود بازده به استانها تخصیص خواهد یافت، لذا ضروری است که ضمن مشخص شدن طرح ها در بخش های صنعت، کشاورزی و خدمات، سند اشتغال استان از دهستان ها گرفته تا بخش ها، شهرها و شهرستان ها بصورت دقیق تدوین و مشخص شود.

وی همچنین با اشاره به اجرای طرح مسکن مهر در کشور یادآور شد : این طرح یک فرصت مهم و ویژه برای مسکن دار شدن افراد جامعه می باشد، لذا دستگاه های ذیربط موضوع باید نهایت تلاش و کوشش خود را برای استفاده گسترده از این فرصت بکار گیرند.

هاشمی اجرای طرح مسکن مهر را عاملی مهم در کاهش نرخ مسکن در سراسر کشور عنوان کرد و گفت: دولت در اجرای طرح مسکن مهر اقدامات خوبی از جمله تخصیص 25 میلیون تومان تسهیلات زمین رایگان و اختصاص یک میلیون تومان برای آماده سازی زمین در نظر گرفته است که این یک فرصت استثنایی برای مسکن دار شدن افراد محروم جامعه می باشد.

استاندار کرمانشاه در ادامه مدیران حاضر در جلسه را به حضور و سرکشی مداوم از خانواده های معظم شهدا و همچنین برنامه ریزی برای اشتغال بکار فرزندان شهید را فرا خواند.