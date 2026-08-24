به گزارش خبرنگار مهر، نصرالله ابراهیمی عصر دوشنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: در نخستین روز از هفته دولت، چهار پروژه مهم در حوزه‌های گردشگری خوراک، اقامت و گردشگری ساحلی و دریایی در شهرستان بوشهر به بهره‌برداری رسید که نقش مؤثری در توسعه زیرساخت‌های گردشگری، ایجاد اشتغال و تنوع‌بخشی به محصولات گردشگری استان خواهد داشت.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان بوشهر افزود: نخستین پروژه، رستوران بوتیک «خانه روشنی» در محله تاریخی کوتی بود که به‌عنوان نخستین رستوران بوتیک دارای مجوز از سوی این اداره‌کل، با حجم سرمایه‌گذاری ۵۵ میلیارد تومان به بهره‌برداری رسید.

وی بیان کرد: این مجموعه دارای هفت اتاق بوده و امروز با حضور رسول رستمی، معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار بوشهر، محمد مظفری، فرماندار بوشهر و دیگر مسئولان شهرستانی افتتاح و مورد بهره‌برداری قرار گرفت.

وی ادامه داد: دومین پروژه، اقامتگاه سنتی خانم برومند در محله تاریخی کوتی است که با حجم سرمایه‌گذاری ۴۵ میلیارد تومان و برخورداری از ۵ اتاق، پس از مرمت و احیا به بهره‌برداری رسید. این اقامتگاه با بهره‌گیری از معماری شاخص بافت تاریخی و عناصر ارزشمند معماری بومی، نمونه‌ای ارزشمند از احیا و بازگرداندن بناهای تاریخی به چرخه زندگی و فعالیت‌های گردشگری محسوب می‌شود.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان بوشهر گفت: سومین پروژه، مرکز گردشگری ساحلی و دریایی «یالا یالا» است که برای نخستین بار در حوزه گردشگری ساحلی استان و با محوریت فعالیت فودتراک، در منطقه ساحلی جفره بوشهر به بهره‌برداری رسید.

وی بیان کرد: این پروژه توسط سرمایه‌گذار بخش خصوصی، شرکت شکوفه جنوب، با حجم سرمایه‌گذاری ۴۸ میلیارد تومان و ایجاد اشتغال برای ۸ نفر، در زمینی به مساحت ۸۰۰ مترمربع و با همکاری شهرداری بندر بوشهر اجرا شده است.

ابراهیمی خاطرنشان کرد: راه‌اندازی این مجموعه، اقدامی نو و متفاوت در حوزه گردشگری خوراک و گردشگری ساحلی استان بوشهر به شمار می‌رود و می‌تواند زمینه‌ساز توسعه ایده‌های خلاقانه و سرمایه‌گذاری‌های جدید در این بخش باشد.

وی در خصوص چهارمین پروژه نیز اظهار کرد: یکی از مجموعه‌های مهم گردشگری تفریحی دریایی استان نیز امروز به بهره‌برداری رسید که شامل کیبل‌اسکی، پاراسل، پدل‌بورد، جت‌اسکی و قایق‌های تفریحی است.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان بوشهر افزود: این مجموعه برای نخستین بار در استان بوشهر راه‌اندازی شده و بخش کیبل‌اسکی آن، سومین مجموعه کیبل‌اسکی کشور محسوب می‌شود. این مجموعه با برخورداری از ظرفیت‌های تفریحی، ورزشی و سرگرمی، می‌تواند مورد توجه جوانان، ورزشکاران و گردشگران قرار گیرد.

ابراهیمی تأکید کرد: بهره‌برداری از این چهار پروژه در نخستین روز هفته دولت، نشان‌دهنده حرکت رو به رشد استان بوشهر در مسیر توسعه زیرساخت‌های گردشگری و حمایت از سرمایه‌گذاران بخش خصوصی است و امیدواریم با تداوم این روند، شاهد افزایش ظرفیت‌های اقامتی، تفریحی و گردشگری استان و ایجاد فرصت‌های جدید اشتغال برای جوانان باشیم.