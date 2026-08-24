به گزارش خبرگزاری مهر، رضا محمدنژاد روز دوشنبه با اعلام این خبر گفت: ساعت ۸:۳۴ صبح امروز دوشنبه، دوم شهریورماه، گزارشی مبنی بر ریزش ساختمان در روستای سلطان‌آباد از توابع بخش مرکزی سراب به مرکز ارتباطات اورژانس ۱۱۵ اعلام شد.

وی افزود: بلافاصله پس از دریافت گزارش، کارشناسان پایگاه اورژانس ۱۱۵ کلیان به محل حادثه اعزام شدند و بررسی‌های اولیه را در محل انجام دادند.

سخنگوی اورژانس فوریت‌های پزشکی سراب ادامه داد: در این حادثه یک مرد ۴۴ ساله بر اثر ریزش آوار ساختمان زیر آوار گرفتار شده بود که پیش از رسیدن نیروهای اورژانس، افراد حاضر در صحنه وی را از زیر آوار خارج کرده بودند.

محمدنژاد گفت: کارشناسان اورژانس پس از حضور در محل، فوت این فرد را تأیید کردند؛ زمان دقیق فوت وی مشخص نیست.

وی خاطرنشان کرد: این حادثه با حضور عوامل انتظامی در محل بررسی شد و پس از انجام اقدامات و بررسی‌های لازم، فوت فرد حادثه‌دیده از سوی کارشناسان اورژانس تأیید شد.