شهرستان بوشهر میزبان دیدار چهره به چهره استاندار در هفته دولت

به گزارش خبرنگار مهر، محمد مظفری دوشنبه شب در جمع خبرنگاران ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهدای دولت به ویژه شهیدان رجایی و باهنر اظهار کرد: برگزاری ملاقات‌های چهره به چهره استاندار محترم بوشهر با مردم مصداق رویکرد مردمی و جلوه‌ای از اهتمام دولت چهاردهم در شنیدن بی‌واسطه مطالبات شهروندان است.

وی در ادامه با اشاره به استقبال مردم از این دیدار، افزود: در این ملاقات عمومی شهروندان از مناطق مختلف شهرستان با حضور جمعی از مدیران دستگاه‌های اجرایی مسائل و مشکلات خود را در حوزه‌های گوناگون مطرح کردند و استاندار محترم نیز با دقت و درایت دستورات لازم را برای بررسی و پیگیری مطالبات ارائه‌شده صادر کرد.

فرماندار بوشهر ادامه داد: برگزاری این‌گونه ملاقات‌ها در قالب سفرهای شهرستانی استاندار محترم فرصتی ارزشمند برای تقویت ارتباط مستقیم میان مردم و مسئولان و تسریع در روند رسیدگی به درخواست‌ها محسوب می‌شود.

وی در پایان با اشاره به رویکرد کلان دولت وفاق ملی، خاطرنشان کرد: سیاست‌های دولت چهاردهم مبتنی بر توجه به دغدغه‌ها و مشکلات مردم است و دولت وفاق ملی مبنای خدمت خود را بر جلب رضایت عمومی قرار داده است.

گفتنی است در این ملاقات عمومی که در چارچوب سفرهای شهرستانی استاندار بوشهر برگزار شد، موضوعات حوزه‌های آب کشاورزی طرح‌های اقتصادی روستایی و اشتغال‌زایی از سوی مردم مطرح و دستورات لازم برای پیگیری آنان صادر شد