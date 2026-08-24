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۲ شهریور ۱۴۰۵، ۲۳:۵۲

فرمانده ارتش و وزیرکشور پاکستان با بدرقه وزیر کشور، تهران را ترک کردند

فرمانده ارتش و وزیرکشور پاکستان با بدرقه وزیر کشور، تهران را ترک کردند

فرمانده ارتش و وزیر کشور پاکستان در پایان دیدارهای فشرده خود، ساعتی قبل با بدرقه اسکندر مومنی، تهران را ترک کردند.

به گزارش خبرگزاری مهر، در جریان دیدارهای امروز فرمانده ارتش و وزیر کشور پاکستان، موضوعات مرتبط با تقویت همکاری‌های دوجانبه با جمهوری اسلامی ایران و تحولات منطقه و ضرورت تقویت همکاری‌ها برای کمک به صلح، ثبات و امنیت منطقه مورد توجه قرار گرفت.

وزیر کشور با اشاره به دیدار مقامات پاکستان با رییس جمهور و سایر مقامات کشورمان گفت: این دیدارها در فضایی صمیمی و سازنده برگزار شد و طرفین بر اهمیت تقویت روابط و همکاری‌های دوجانبه و تداوم رایزنی‌ها میان دو کشور تأکید کردند.

فرمانده ارتش و وزیر کشور پاکستان در پایان دیدارهای فشرده خود، ساعتی قبل با بدرقه مومنی تهران را ترک کردند.

کد مطلب 6926707

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