فرمانده ارتش و وزیرکشور پاکستان با بدرقه وزیر کشور، تهران را ترک کردند

به گزارش خبرگزاری مهر، در جریان دیدارهای امروز فرمانده ارتش و وزیر کشور پاکستان، موضوعات مرتبط با تقویت همکاریهای دوجانبه با جمهوری اسلامی ایران و تحولات منطقه و ضرورت تقویت همکاریها برای کمک به صلح، ثبات و امنیت منطقه مورد توجه قرار گرفت.
وزیر کشور با اشاره به دیدار مقامات پاکستان با رییس جمهور و سایر مقامات کشورمان گفت: این دیدارها در فضایی صمیمی و سازنده برگزار شد و طرفین بر اهمیت تقویت روابط و همکاریهای دوجانبه و تداوم رایزنیها میان دو کشور تأکید کردند.
فرمانده ارتش و وزیر کشور پاکستان در پایان دیدارهای فشرده خود، ساعتی قبل با بدرقه مومنی تهران را ترک کردند.
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