به گزارش خبرنگار مهر، محمد حمیدی شامگاه دوشنبه در گفتگو با خبرنگاران اظهار کرد: امروز مجموعاً ۷۸ پروژه عمرانی، اقتصادی و اشتغالزا با اعتباری بالغ بر هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان در شهرستان بندرگز افتتاح یا عملیات اجرایی آنها آغاز شد.
وی افزود: در جریان برنامههای امروز، چهار پروژه مهم بهصورت حضوری افتتاح یا کلنگزنی شد که نخستین پروژه، اجرای آسفالت معابر شهر بندرگز بود که با اعتباری بالغ بر ۱۴ میلیارد تومان و در سطح ۱۷ هزار مترمربع به بهرهبرداری رسید.
معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار گلستان ادامه داد: همچنین ۱۲۰ واحد مسکونی روستایی که در قالب طرح مقاومسازی بنیاد مسکن اجرا شده است، با اعتباری بالغ بر ۶۰ میلیارد تومان افتتاح شد.
حمیدی بهسازی و آسفالت معابر روستایی را از دیگر پروژههای اجراشده در بندرگز برشمرد و گفت: این پروژه با اعتباری بالغ بر ۱۰ میلیارد تومان و در سطح بیش از ۱۴ هزار مترمربع اجرا شده است.
وی همچنین از آغاز عملیات اجرایی تعویض لولههای فرسوده شبکه آب در دو روستای شهرستان خبر داد و اظهار کرد: این طرح به طول پنج کیلومتر و با اعتباری بالغ بر ۹.۵ میلیارد تومان اجرا میشود و با توجه به شرایط تأمین آب شرب، از پروژههای مهم شهرستان به شمار میرود.
معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار گلستان خاطرنشان کرد: بر اساس برنامهریزی انجامشده، عملیات تعویض لولههای فرسوده آب در مدت شش ماه به بهرهبرداری خواهد رسید.
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