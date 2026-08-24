به گزارش خبرنگار مهر، ساکت الهامی، شامگاه دوشنبه پس از دیدار تیمش مقابل خیبر خرم‌آباد با اشاره به عملکرد شاگردانش اظهار کرد: همان‌طور که روز گذشته هم گفتم، درست است که ما هواداران شاخص و پرشماری نداریم، اما دوست دارم تیمی با شخصیت باشیم؛ تیمی که همه به آن احترام بگذارند.

وی افزود: به نظرم بازیکنان ما امروز یک فوتبال با شخصیت و قابل احترام بازی کردند. بازی کردن مقابل خیبر در این ورزشگاه و در حضور هواداران پرشور این تیم بسیار سخت است، اما بچه‌های ما توانستند عملکرد خوبی داشته باشند.

پیکان تا دقیقه ۳۵ تیم برتر میدان بود

سرمربی پیکان در ارزیابی روند بازی تصریح کرد: به جز ۱۰ دقیقه ابتدایی که بازی تقریباً پایاپای بود، به نظرم تا حدود دقیقه ۳۰ یا ۳۵ ما تیم برتر میدان بودیم.

الهامی ادامه داد: بعد از اینکه گل زدیم، شرایط بازی برای پنج یا شش دقیقه به شکلی شد که خیبر از ما بهتر عمل کرد و توانست به گل برسد و پس از آن نیمه اول به پایان رسید.

وی درباره عملکرد تیمش در نیمه دوم گفت: در نیمه دوم اما به اعتقاد من کاملاً برتر بودیم و حتی می‌توانستیم گل‌های بیشتری هم به ثمر برسانیم.

موقعیت‌های بیشتری نسبت به خیبر داشتیم

سرمربی تیم فوتبال پیکان با اشاره به گل تیم خیبر اظهار کرد: گل خیبر، با وجود اینکه گل بسیار زیبایی بود و آقای محبی آن را به ثمر رساند، از موقعیت ویژه و آن‌چنانی ایجاد نشد، در حالی که ما موقعیت‌های بیشتری در جریان بازی داشتیم.

وی در عین حال تأکید کرد: البته این صحبت‌ها چیزی از ارزش‌های تیم خیبر کم نمی‌کند. خیبر تیم خوبی است و در بازی‌های گذشته نیز نشان داده که از توانایی بالایی برخوردار است.

خیبر تیم باکیفیتی است

الهامی با اشاره به نتایج و عملکرد اخیر خیبر گفت: این تیم چهار روز قبل در شهر بابک، در شرایطی که ۹ نفره شده بود، از تیم خوب مس امتیاز گرفت. همچنین در دیدار مقابل فجر سپاسی نیز شرایطی داشت که می‌توانست در نیمه دوم حتی بازی را با پیروزی به پایان برساند.

وی افزود: این نتایج و عملکردها نشان می‌دهد که خیبر تیمی باکیفیت و قابل احترام است و بازی مقابل چنین تیمی، آن هم در ورزشگاه خانگی و در حضور هواداران پرشورش، کار آسانی نیست.

از شجاعت بازیکنانم خوشحالم

سرمربی پیکان گفت: از اینکه بچه‌ها امروز شجاعانه بازی کردند، به آنها تبریک می‌گویم. امیدوارم در ادامه مسابقات هم تیم پیکان و هم تیم خیبر بتوانند نتایج خوبی بگیرند و موفق باشند.

فرصت‌های زیادی را از دست دادیم

الهامی،در ادامه صحبت‌های خود با اشاره به فرصت‌های از دست‌رفته تیمش اظهار کرد: موقعیت‌های بسیار خوبی را از دست دادیم و در این مورد با شما موافقم، اما باید توجه داشت که ما تازه کارمان را شروع کرده‌ایم و فکر نمی‌کنم حتی ۱۵ جلسه تمرینی هم با هم داشته باشیم.

وی افزود: با این حال، همین که توانستیم در این زمین و مقابل چنین حریفی عملکرد خوبی داشته باشیم، برای من امیدوارکننده است. همه می‌دانند که بازی در این میدان سخت است و انصافاً شرایط دشواری دارد.

اگر فرصت‌سوزی ادامه پیدا کند، به مشکل می‌خوریم

سرمربی پیکان ادامه داد: فصل گذشته نیز تیم‌هایی در این زمین متوقف شدند که از نظر شرایط و امکانات وضعیت بهتری نسبت به ما داشتند. با این وجود، اگر تیم ما بخواهد به این شکل به فرصت‌سوزی ادامه دهد، قطعاً در ادامه مسابقات با مشکل مواجه خواهیم شد.

الهامی تأکید کرد: باید این مشکل را در ادامه مسیر برطرف کنیم، اما در مجموع چیزی که باعث امیدواری من شد و برایم ارزش زیادی داشت، این بود که بازیکنانم پا پس نکشیدند و تا آخرین لحظه به حملات خود ادامه دادند.

نتیجه تنها معیار ارزیابی یک مسابقه نیست

وی با اشاره به کیفیت این دیدار گفت: یک بحث، نتیجه بازی است، اما بحث دیگر کیفیت مسابقه و این است که کدام تیم عملکرد بهتری داشته است. به اعتقاد من هر دو تیم بازی خوبی ارائه کردند و این را از من بپذیرید که مسابقه بسیار زیبایی بود.

سرمربی پیکان تصریح کرد: به نظرم این دیدار یکی از بهترین بازی‌های چند هفته اخیر لیگ بود و واکنش تماشاگران نیز این موضوع را نشان می‌داد؛ چراکه هواداران ۹۰ دقیقه ایستاده تیم خود را تشویق کردند.