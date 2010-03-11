اخبار کوتاه از ورزش خراسان جنوبی

به گزارش خبرنگار مهر در بیرجند، مسابقات تیرو و کمان قهرمانی کشور در رشته کامپوند و ریکور به میزبانی استان تهران برگزار شد.

در رشته کامپوند که 45 شرکت کننده حضور داشتند علی رضایی اسفدن، کماندار قاینی تیم استان در این دوره از مسابقات توانست با پشت سر گذاشتن تمامی حریفان خود مقام قهرمانی این دوره از مسابقات را از آن خود کنند.

بررسی مشکلات هیئت فوتبال شهرستان قاین



جلسه هیئت فوتبال شهرستان قاین پیرامون بررسی مشکلات و ارایه راهکارهای لازم با حضور محمد حسن ساجدی ‌راد رئیس اداره تربیت بدنی، نادر زردی رئیس و اعضای هیئت در محل دفتر این هیئت واقع در مجموعه شهید دکتر امین ‌زاده قاین برگزار شد.

نادر زردی رئیس هیئت فوتبال قاین در این نشست گفت: پس از برگزاری جلسه ‌ای که با مدیر کل تربیت بدنی استان داشتیم با حمایت وی و ساجدی ‌راد رئیس اداره تربیت بدنی قاین شاهد تحولاتی در میدان چمن مجموعه امین‌زاده هستیم.

محمد حسن ساجدی ‌راد، رئیس اداره تربیت بدنی قاین نیز افزود: این موفقیت در بازسازی جایگاه و افزودن رختکن در میدان چمن با پیگیری تمامی اعضای هیئت میسر بود و از پشتیبانی‌ های مدیر کل تربیت بدنی استان و شهردار قاین باید قدردانی کرد.

در پایان اعضای هیئت با بیان مشکلات خود خواستار رفع این مشکلات شدند.



برگزاری مسابقات شنای قهرمانی بیرجند

مسابقات شنای قهرمانی آموزشگاه های شهرستان بیرجند برگزار شد. سومین دوره شنای قهرمانی آموزشگاه های شهرستان بیرجند به مناسبت هفته وحدت برگزار شد.

این مسابقه در بخش دختران و پسران با حضور بیش از 105 نفر شناگر از 33 آموزشگاه و بیش از 37 داور در استخر سرپوشیده شهید رضوی نژاد بیرجند برگزار شد.

پس از این رقابت ها در گروه پسران، دبستان شاهد، امام حسین(ع) و آیت، در مقطع راهنمایی، مدرسه شاهد، نمونه مطهری و راهنمایی تیزهوشان و در بخش متوسطه دبیرستان امام حسین(ع)، علامه طباطبایی و دبیرستان خلیج فارس به ترتیب مقام های اول تا سوم را از آن خود کردند.

در گروه دختران نیز دبستان آزاد اسلامی، شاهد و دبستان امام حسین(ع) و در مقطع راهنمایی مدرسه امام حسین(ع)، معرفت و شاهد اول تا سوم شدند و در مقطع متوسطه نیز دبیرستان فاطمه زهرا(س) و نرجسیه به ترتیب مقام های اول و دوم را به خود اختصاص دادند.