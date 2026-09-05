به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی دولت، محمدجعفر قائم‌پناه، معاون اجرایی رئیس‌جمهور و سرپرست نهاد ریاست جمهوری، در گفت‌وگو با مردم، با تشریح سازوکار سفرهای استانی و بخشی از اقدامات این معاونت در دولت چهاردهم، گفت: نگاه دکتر پزشکیان به سفرهای استانی بر شنیدن صدای مردم، به‌ویژه اقشار کمتر دیده‌شده، حفظ کرامت آنان، پرهیز از تشریفات و توجه به مناطق کمتر برخوردار استوار بوده و بر همین اساس، سفرهای رئیس‌جمهور از استان‌های پیرامونی و محروم کشور آغاز و در جریان آنها جلسات مستقیمی با فعالان اقتصادی، اجتماعی، محیط زیست، ورزشکاران، نخبگان و حتی منتقدان رئیس‌جمهور برگزار شد. قائم‌پناه همچنین از تخصیص بیش از تعهدات اولیه برای مصوبات سفرهای استانی، بهره‌برداری از بیش از ۳۰ درصد پروژه‌های مصوب سفرهای نخست، اختصاص ۲۷ هزار همت برای راه‌آهن چابهار ـ زاهدان، پیگیری طرح بودجه‌ریزی عملیاتی، مدیریت مصرف آب و انرژی، اصلاح نظام گزینش و کاهش قابل توجه ردشدگان، به‌کارگیری بیشتر ظرفیت اقلیت‌های دینی و مذهبی و اجرای دستورات رئیس‌جمهور در حوزه‌هایی همچون عدالت آموزشی، انرژی خورشیدی، پزشک خانواده، اصلاح الگوی کشت و کاهش فلرهای نفتی خبر داد و تأکید کرد: نگاه پزشکیان این است که ایران متعلق به همه ایرانیان است و کارآمدی باید معیار اصلی در خدمتگزاری باشد.

متن کامل این گفت‌وگو به شرح زیر است؛

محمدجعفر قائم‌پناه، معاون اجرایی رئیس‌جمهور و سرپرست نهاد ریاست جمهوری، با تشریح رویکرد دولت چهاردهم در سفرهای استانی رئیس‌جمهور گفت: از ابتدا تلاش کردیم سفرها را با نگاه دکتر پزشکیان طراحی کنیم؛ یعنی حداقل تشریفات و حتی‌المقدور بدون تشریفات، به‌گونه‌ای که کرامت انسان‌ها حفظ شود.

قائم‌پناه در ادامه با اشاره به تأکید دکتر پزشکیان مبنی بر اینکه سفر رئیس‌جمهور نباید موجب از بین رفتن کرامت مردم شود؛ افزود: تلاش کردیم کسی برای خودروی رئیس‌جمهور حرکت نکند، کسی مورد بی‌احترامی قرار نگیرد و تجمعات نیز به شکل سازمان‌یافته و غیرضروری شکل نگیرد.

پزشکیان شنونده خوبی برای صدای بی‌صدایان است

معاون اجرایی رئیس‌جمهور گفت: در هر سفر، با توجه به اهمیتی که دکتر پزشکیان برای اقتصاد، معیشت و تولید قائل بودند، یکی از نخستین جلسات را با فعالان اقتصادی و کارآفرینان برگزار می‌کردیم. تلاش کردیم در سفرهای استانی به شعاری که آقای پزشکیان در انتخابات مطرح کرده بودند، یعنی شنیدن صدای اقشار مختلف جامعه و به‌خصوص صدای بی‌صدایان، عمل کنیم.

قائم‌پناه ادامه داد: در جلسات فعالان اقتصادی، معمولاً بین شش تا هشت نفر انتخاب می‌شدند تا دغدغه‌های خود را مستقیماً با رئیس‌جمهور در میان بگذارند و آقای پزشکیان نیز با حوصله به صحبت‌های آنها گوش می‌دادند.

به گفته وی علاوه بر فعالان اقتصادی، جلساتی با فعالان اجتماعی، محیط زیست، ورزشکاران، حوزه سلامت و نخبگان نیز برگزار می‌کردیم تا اقشار مختلف جامعه بتوانند بدون لکنت با رئیس‌جمهور گفت‌وگو کنند.

حتی منتقدان پزشکیان هم بدون لکنت صحبت کردند

قائم‌پناه با اشاره به حضور منتقدان در این جلسات گفت: گاهی افرادی با صراحت و حتی با تندی با رئیس‌جمهور صحبت می‌کردند. در یکی از استان‌ها فردی به آقای پزشکیان گفت شما ناکارآمد هستید و باید استعفا بدهید.

وی افزود: در حالی که برخی حاضران نسبت به این صحبت اعتراض کردند، خود آقای پزشکیان گفتند من پاسخ می‌دهم و با صبوری و متانت به صحبت‌های آن فرد پاسخ دادند.

سفرهای استانی از مناطق کم‌برخوردار آغاز شد

معاون اجرایی رئیس‌جمهور گفت: با توجه به نگاه پزشکیان، سفرهای استانی را از پیرامون کشور و مناطق کمتر برخوردار آغاز کردیم؛ از سیستان و بلوچستان، خوزستان، بوشهر، کرمانشاه، کردستان و سایر استان‌های پیرامونی. نمی‌خواستیم توجه دولت صرفاً به استان‌های برخوردار باشد. به همین دلیل سیستان و بلوچستان، به‌عنوان یکی از محروم‌ترین استان‌های کشور، در اولویت قرار گرفت و سه سفر به این استان انجام شد.

۲۷ هزار همت برای راه‌آهن چابهار ـ زاهدان

قائم‌پناه ادامه داد: یکی از مهم‌ترین پروژه‌هایی که در این استان دنبال شد، راه‌آهن چابهار ـ زاهدان بود که حدود ۲۷ هزار همت برای آن اختصاص داده شد و تقریباً ۱۰۰ درصد تخصیص آن تحقق پیدا کرده است.

وی اظهار امیدواری کرد که با تکمیل ریل‌گذاری، این پروژه در ماه‌های آینده به بهره‌برداری برسد.

مصوبات سفرهای استانی؛ وعده‌ای ندادیم که امکان اجرای آن وجود نداشته باشد

قائم‌پناه یکی از تفاوت‌های سفرهای استانی دولت چهاردهم را پرهیز از وعده‌های غیرقابل اجرا عنوان کرد و گفت: ما هیچ وعده خلافی ندادیم و هیچ وعده‌ای را که امکان اجرای آن وجود نداشته باشد، در مصوبات نیاوردیم. در سنوات گذشته صدها پروژه در سفرهای استانی تصویب می‌شد، اما وعده به عمل تبدیل نمی‌شد. ما تصمیم گرفتیم هرچه را تصویب می‌کنیم، منابع آن را نیز تأمین کنیم؛ هرچند ممکن است مبلغ آن کم باشد.

معاون اجرایی رئیس‌جمهور ادامه داد: مصوبات پس از کارشناسی، تأمین بودجه و امضای وزیر مربوط، رئیس سازمان برنامه و بودجه، معاون اجرایی رئیس‌جمهور و استاندار به‌عنوان تعهدات سفر اعلام می‌شد.

وی گفت: خوشبختانه پس از شش ماه پیگیری، تخصیص منابع در بسیاری از موارد بیش از ۱۰۰ درصد بوده و پروژه‌ها نیز به‌تدریج در حال افتتاح هستند. تلاش کردیم پروژه‌های نیمه‌تمام، به‌ویژه پروژه‌هایی که بیش از ۵۰ درصد پیشرفت داشتند، در اولویت قرار گیرند و بیش از ۳۰ درصد مصوبات سفرهای نخست اکنون به مرحله بهره‌برداری رسیده‌اند.

سفرهای استانی فقط جلسه رسمی نبود

معاون اجرایی رئیس‌جمهور با اشاره به برخی برنامه‌های غیررسمی پزشکیان در سفرها گفت: در کنار برنامه‌های رسمی، تلاش می‌کردیم فرصت‌هایی ایجاد شود که رئیس‌جمهور مستقیماً با مردم ارتباط داشته باشد.

وی افزود: در شهریار به میدان تره‌بار رفتیم، در خیابان‌های دماوند قدم زدیم، در کرمانشاه به بازار رفتیم و در زابل نیز به محلی رفتیم که آقای پزشکیان در گذشته در آنجا خدمت کرده بودند.

قائم‌پناه گفت: بسیاری از این برنامه‌ها از قبل در برنامه رسمی نبود و با توجه به شرایط امنیتی، در همان لحظه تصمیم می‌گرفتیم که رئیس‌جمهور از خودرو پیاده شوند و با مردم گفت‌وگو کنند.

یک خانه برای دختران بی‌سرپرست؛ تصمیمی که در دل یک سفر استانی گرفته شد

قائم‌پناه با اشاره به یکی از خاطرات خود از سفرهای استانی گفت: در خراسان جنوبی، در یک برنامه غیررسمی به خانه‌ای رفتیم که حدود ۱۳ تا ۱۴ دختر بی‌سرپرست در آنجا زندگی می‌کردند.

وی افزود: شرایط خانه مناسب نبود و مربی آنجا نیز از این وضعیت و اجاره‌ای بودن ساختمان گلایه داشت. دختران برای رئیس‌جمهور سرود خواندند و این صحنه همه ما را تحت تأثیر قرار داد با آقای پزشکیان مشورت کردیم و قرار شد برای آنها محل مناسبی تهیه کنیم. این کار انجام شد و خانه‌ای مناسب برای آنها خریداری و تجهیز شد؛ اتاق‌های خواب و سالن غذاخوری نیز برایشان آماده شد. اینها نمونه‌هایی از برنامه‌هایی بود که خارج از چارچوب رسمی سفر و با توجه به شرایط همان لحظه شکل می‌گرفت.

عدالت آموزشی؛ از نهضت مدرسه‌سازی تا کارگری نمادین پزشکیان

قائم‌پناه با اشاره به تأکید رئیس‌جمهور بر عدالت آموزشی گفت: در سفرهای استانی، دیدار با خیرین مدرسه‌ساز را نیز در دستور کار قرار دادیم تا موضوع ساخت و تجهیز مدارس و نهضت عدالت آموزشی پیگیری شود.

وی افزود: در ایلام، یک دختر دانش‌آموز از پولی که با دانش‌آموزان جمع کرده بودند، تخته هوشمند خریده بودند و آن را به نهضت مدرسه‌سازی اهدا کردند. همچنین در یکی از روستاهای ایلام نیز زنان روستا با ابتکار یکی از اهالی وارد موضوع مدرسه‌سازی شدند و در نهایت مدرسه‌ای با مشارکت مردم ساخته شد.

وی گفت: دکتر پزشکیان نیز علاقه داشتند شخصاً یکی دو روز در مدرسه‌سازی کارگری کنند. به دلیل مسائل امنیتی این امکان وجود نداشت، اما در خوزستان به شکل نمادین در دیوارچینی یک مدرسه مشارکت کردند.

قائم‌پناه تأکید کرد: این اقدام قرار نبود مدیران را به کارگری تشویق کند، بلکه نمادی از اهمیت عدالت آموزشی و نهضت مدرسه‌سازی برای رئیس‌جمهور بود.

اجرای مستقیم دستورات پزشکیان؛ از بودجه‌ریزی عملیاتی تا کاهش فلرهای نفتی

معاون اجرایی رئیس‌جمهور درباره مأموریت‌های این معاونت گفت: حوزه معاونت اجرایی دو بخش اصلی دارد؛ یک بخش مربوط به سفرهای استانی و امور مرتبط با سفرهای رئیس‌جمهور است و بخش دیگر، اجرای دستورات رئیس‌جمهور در موارد خاص. یکی از این موارد، موضوع بودجه‌ریزی عملیاتی و پرداخت مبتنی بر عملکرد است که رئیس‌جمهور بارها بر آن تأکید کرده‌اند و کارگروهی با حضور سازمان برنامه و بودجه، سازمان اداری و استخدامی و دستگاه‌های مرتبط برای آن تشکیل شده است.

قائم‌پناه گفت: تهیه داشبوردهای مدیریتی برای رصد نهضت مدرسه‌سازی و عدالت آموزشی، توسعه پنل‌های خورشیدی و ناترازی برق، نظام ارجاع و پزشک خانواده، اصلاح الگوی کشت و کاهش فلرهای نفتی از دیگر موضوعاتی است که پیگیری آنها به معاونت اجرایی سپرده شده است.

مدیریت آب و انرژی؛ دولت باید از خودش شروع کند

قائم‌پناه با اشاره به ناترازی انرژی گفت: یکی از مأموریت‌های مهم ما مدیریت بهینه مصرف آب و حامل‌های انرژی است. پس از آسیب‌هایی که در جنگ به برخی تأسیسات گازی وارد شد، حدود ۲۳۰ میلیون مترمکعب از ظرفیت تولید گاز از مدار خارج و این میزان به ناترازی قبلی اضافه شد. بر همین اساس کارگروهی برای مدیریت مصرف تشکیل شد و یکی از نخستین تصمیمات این بود که دستگاه‌های اجرایی از خودشان شروع کنند.

وی افزود: در همین راستا بنزین ۱۵۰۰ و ۳۰۰۰ تومانی از دستگاه‌های اجرایی حذف و استفاده از بنزین ۵۰۰۰ تومانی الزامی شد که فقط همین اقدام، حدود پنج میلیون لیتر در ماه کاهش مصرف ایجاد کرده است.

ایران متعلق به همه ایرانیان است؛ اصلاح نظام گزینش

قائم‌پناه با اشاره به مسئولیت خود در شورای‌عالی گزینش گفت: یکی از تأکیدهای جدی دکتر پزشکیان این است که ایران متعلق به همه ایرانیان است و باید کارآمدی و صلاحیت کاری، معیار اصلی قرار گیرد.

وی افزود: تلاش کردیم در چارچوب قانون گزینش، تعداد افرادی که به دلیل فرآیندهای گزینشی از ورود به خدمت محروم می‌شوند، کاهش پیدا کند. در آموزش و پرورش، در مقطعی روزانه حدود ۱۵۰۰ پیامک اعتراض به گزینش دریافت می‌کردیم، اما با تغییر نگاه و اصلاح فرآیندها، این نارضایتی تا حد زیادی کاهش یافت.

وی افزود: به جای اینکه چندین برابر ظرفیت استخدامی افراد را برای گزینش معرفی کنیم، مقرر شد تعداد مورد نیاز به همراه درصد محدودی ذخیره معرفی شوند تا افرادی که امتیاز بالاتری دارند، جایگزین افراد انصراف‌دهنده یا ردشده شوند.

کاهش ردشدگان گزینش و توجه بیشتر به اقلیت‌ها

قائم‌پناه ادامه داد: با این اصلاحات، تعداد زیادی از افرادی که ممکن بود در فرآیند گزینش حذف شوند، فرصت ادامه مسیر پیدا کردند. همچنین موضوع استفاده از ظرفیت هموطنان اهل سنت و اقلیت‌های دینی نیز مورد توجه قرار گرفت تا در چارچوب قانون، افراد بیشتری از فرزندان این سرزمین بتوانند وارد چرخه خدمت عمومی شوند.

وی از تلاش برای الکترونیکی کردن فرآیند گزینش و آنلاین شدن بخشی از مصاحبه‌ها نیز خبر داد.

پزشکیان خودش هم در گذشته از گزینش رد شده بود

قائم‌پناه با بیان خاطره‌ای از رئیس‌جمهور گفت: حتی پرونده خود آقای پزشکیان نیز در گذشته در فرآیند گزینش با مشکل مواجه شده بود. پس از فوت همسر رئیس‌جمهور، ایشان در مقطعی به‌عنوان مجرد تلقی شده و در مرحله نخست گزینش رد شده بودند.

قائم‌پناه همچنین درباره برخی رویه‌های گذشته گزینش گفت: گاهی از افراد سؤالاتی پرسیده می‌شد که ارتباطی با صلاحیت حرفه‌ای آنها نداشت؛ از جمله جزئیات برخی مسائل عبادی که به نظر می‌رسید نه با قانون و نه با شرایط جامعه امروز تناسب داشته باشد. تلاش کرده‌ایم این رویه‌ها اصلاح شود و فرآیند گزینش در چارچوب قانون و با توجه به صلاحیت‌های واقعی افراد انجام شود.

توسعه شبکه ریلی؛ اتصال ایران به شرق، غرب، شمال و جنوب

قائم‌پناه با اشاره به موقعیت ژئوپلیتیکی ایران گفت: ایران به دلیل موقعیت جغرافیایی خود می‌تواند شرق و غرب و همچنین شمال و جنوب را به یکدیگر متصل کند. یکی از اولویت‌های اصلی، راه‌آهن چابهار ـ زاهدان و ادامه آن به سرخس و همچنین اتصال به مسیرهای افغانستان و پاکستان است.

معاون اجرایی رئیس‌جمهور گفت: اتصال ریلی تهران و بغداد از مسیر کرمانشاه و خسروی نیز دنبال می‌شود و در سفر اخیر نخست‌وزیر عراق، تفاهم مربوط به ادامه مسیر بغداد تا خانقین و خسروی نیز انجام شد. پروژه راه‌آهن بصره ـ شلمچه نیز از طرح‌های مهم است و در بخش مربوط به پل اروند، عملیات اجرایی در حال انجام است.

قائم‌پناه ادامه داد: دو بانده کردن مسیر بافق ـ یزد و اتصال اردبیل به تهران نیز از دیگر پروژه‌ها بوده است. راه‌آهن اردبیل ـ تهران با تخصیص حدود سه همت، در کمتر از یک سال به بهره‌برداری رسید.

وفاق؛ تفاهم بر سر منافع ایران

معاون اجرایی رئیس‌جمهور در پایان این گفت‌وگو با اشاره به رویکرد وفاق دولت چهاردهم گفت: یکی از نمادهای عینی وفاق را می‌توان در شورای‌عالی امنیت ملی مشاهده کرد. در این شورا، نیروهای نظامی و سیاسی با دیدگاه‌های مختلف، حول منافع ملی و صلح برای ایران به تفاهم رسیدند.

قائم‌پناه تأکید کرد: به نظر من این تفاهم، نماد عینی گفتمان وفاق و اندیشه‌ای است که دکتر پزشکیان دنبال می‌کند.

وی گفت: پاسخ پزشکیان به کسانی که می‌خواهند برای ایران خدمت کنند روشن است؛ دست همه کسانی را که می‌خواهند برای ایران خدمت کنند می‌فشارم و دست یاری آنها را رد نمی‌کنم.