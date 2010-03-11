به گزارش خبرنگار مهر در یزد، استاندار یزد ظهر امروز در مراسم معارفه فرماندار جدید شهرستان اردکان با اشاره به اینکه اردکان شهری سرافراز با پیشینه تاریخی ارزشمندی است، پتانسیلهای اردکان و سرمایه‌ های اجتماعی این شهرستان را ارزشمند خواند.

محمدرضا فلاح‌ زاده با یادآوری اینکه در زمان طاغوت، افرادی فاسد در جامعه حکم‌ فرمایی می‌کردند خاطرنشان کرد: به برکت رهبری داعیانه امام راحل (ره) و رهبر معظم انقلاب و خون پاک شهیدان والامقام، اکنون مردانی بر سر کار آمدند که به تمامی واجبات دینی معتقد و به دنبال اجرای فرامین الهی هستند.

استاندار یزد مسئولیتها را در نظام جمهوری اسلامی سخت و خطیر توصیف کرد و بیان داشت: مسئولان باید مردانی مقاوم و پیرو ولایت‌ فقیه باشند تا بتوانند از این سختی‌ ها سربلند بیرون بیایند.

وی ضمن تقدیر از خدمات عباسعلی روستایی در طول 30 سال خدمت وی که بیش از یک سوم آن دوران تصدی فرمانداری بوده همچنین محمد مهدی زارع در مدت سرپرستی فرمانداری اردکان برای کمالی آرزوی توفیق کرد.

فلاح‌ زاده فرماندار جدید اردکان را فردی ولایتمدار، خوش سابقه و متعهد توصیف و وی را به توجه به وحدت، تلاش در راستای توسعه کارهای فرهنگی، برقراری ارتباط مداوم با توده مردم به ویژه خانواده شهدا و نخبگان، تعامل قوی و سازنده با امام جمعه، روحانیت و نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی و... توصیه کرد.

امام جمعه شهرستان اردکان نیز در این جلسه با اشاره به حدیثی، جایگاه خدمت به مومنان را بسیار والا دانست.

حجت‌الاسلام عبدالحسین دیداری اظهار داشت: حکومت تنها یک وسیله و ابزار است که باید از این ابزار در راستای تحقق اهداف نورانی اسلام بهره جست.

وی با بیان اینکه همه ما وظیفه تبعیت از ولایت فقیه را داریم، افزود: انجام وظیفه در راه خدا، نصرت و رضایت الهی را به همراه خواهد داشت.

امام جمعه شهرستان اردکان با ذکر این نکته که تلاش‌های آقای روستایی در خاطره مردم شهرستان باقی می‌ماند از زارع که مدتی سرپرستی فرمانداری اردکان را به عهده داشت تقدیر و برای کمالی آرزوی توفیق کرد.

در این مراسم از خدمات عباسعلی روستایی فرماندار سابق و محمدمهدی زارع سرپرست فرمانداری اردکان تجلیل و احمد کمالی به عنوان فرماندار جدید اردکان معرفی شد.

احمد کمالی پیش از این در اداره تربیت بدنی سمت مدیرکلی این اداره را بر عهده داشت.