پژوهشهای حوزوی باید پاسخگوی نیازهای نظام اسلامی باشد

به گزارش خبرنگار مهر از قم، آیت الله مرتضی مقتدایی در همایش هم‌اندیشی ایده‌های برتر پایان نامه‌های ممتاز حوزه دین‌پژوهی که ظهر پنجشنبه به همت پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی در سالن این پژوهشگاه در قم برگزار شد، گفت: نظام امروز ما یک نظام اسلامی است و حوزه های علمیه باید پاسخگوی نیازهای آن باشند.



وی افزود: به منظور تعیین اولویت‌های پژوهشی و هدایت پژوهشگران در معاونت پژوهشی حوزه علمیه قم گروه‌هایی تشکیل شده‌اند تا اولویت‌های پژوهشی را تهیه و در اختیار پژوهشگران قرار دهند.



عضو جامعه مدرسین ادامه داد: در این کار گروه‌ها علاوه بر ارائه اولویت‌ها اساتید مجرب نیز به پژوهشگران معرفی می‌شوند و در کنار ارائه منابع تحقیق در صورت قوی بودن پژوهش تشویق هایی نیز در نظر گرفته می‌شود.



نباید اجازه دهیم رخوت بر حوزه مسلط شود



آیت الله مقتدایی با اشاره به این که جمع آوری پایان نامه‌های منتخب و انتخاب برترین آنها زمینه‌ساز یک تحول است اظهار داشت: مراد از تحول در حوزه‌های علمیه زیر‌ و ‌‌رو کردن همه چیز نیست، بلکه نوآوری و نو‌اندیشی است.



وی افزود: نباید اجازه دهیم یک حالت رخوت بر حوزه مسلط شود بلکه ارتقاء سطح علمی حوزه یکی از وظایف اصلی ماست که باید نهایت تلاش خود را در این مسیر به کار گیریم



مدیر حوزه علمیه قم با بیان اینکه مؤسسات پژوهشی فراوانی در قم فعال هستند اظهار داشت: البته باید سعی شود که این مؤسسات دوباره کاری پرهیز کنند و در عین حال با تعاملی که با یکدیگر برقرار می‌کنند توان خود را افزایش دهند.



عضو جامعه مدرسین گفت: در روایتی از حضرت رسول(ص) داریم که کلید گنج دانش پرسش است و پرسش در معنای عام همان تحقیق و پژوهش است.



وی خاطر نشان کرد: علی(ع) نیز عاقل را کسی می‌داند که نظرات گوناگون را بررسی کند و در جای دیگری از پیامبر (ص) حدیث داریم که دانش را با نوشتن به بند کشید.



آیت الله مقتدایی در پایان گفت: مجموع این احادیث نشان دهنده اهتمام اسلام به امر پژوهش است.