اوتس عنوان "یک عمر فعالیت پربار" را دریافت کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سایت نیوز ات پریستون، اوتس این جایزه را به ‌خاطر 50 سال کار در زمینه ادبیات که حاصل آن ده‌ها اثر موفق داستانی و غیر داستانی است دریافت کرده‌است.

این نویسنده یکی از درخشانترین چهره‌های ادبیات معاصر آمریکاست که ظرافتهای زبانی و پیچیدگیهای منحصر به فرد روایت در داستانها و رمانهایش او را از بسیاری از همنسلانش متمایز می‌کند.

وی در بین سالهای 1963 که اولین مجموعه داستانش را منتشر کرد تا سال 2001 توانست 29 جایزه ادبی و هنری را از آن خود کند و این رکوردی است که هیچ نویسنده آمریکایی دیگری نتوانسته در چنین بازه زمانی‌ به دست آورد.

داستانهای اوتس در نمای نهایی و کاملشان بازتاب دهنده تاریخ معاصر آمریکاست. درونمایه تاریخ در این داستانها گاهی به شکل مستقیم و با استفاده از شخصیتهای و عناصر مشخص تاریخی و گاه نیز به شکل غیر مستقیم با استفاده از مفاهیم و عناصری که در ساخت نوستالژیای تاریخی مردم آمریکا نقش داشته‌اند نمود می‌یابد.

جویس کارول اوتس متولد 16 ژوئن 1938 در آمریکا است. وی خواندن و نوشتن را در سنین پایین آغاز کرد و در نوجوانی با آثار فاکنر، داستایوسکی، همینگوی، شارلوت و امیلی برونته آشنا شد که تاثیر عمیقی بر شخصیت ادبی‌اش گذاشت. وی نویسندگی را از 14 سالگی یعنی زمانی که ماشین تحریری به دست آورد شروع کرد و که این کار تا این زمان ادامه دارد.

اوتس اولین داستان خود را در 19 سالگی نوشته و پس از آن بیش از 159 اثر مختلف در کارنامه خود به ثبت رسانده ‌است.

از اوتس چندین اثر به فارسی برگردانده شده‌‌ است که از آن جمله می‌توان به "سیاهاب" با ترجمه مهدی غبرائی، رمان "جانورها" با برگردان حمید یزدان‌پناه، رمان "ما خانواده مل ونر بودیم" ترجمه رویا بشنام، مجموعه داستان "وقتشه با من زندگی کنی" ترجمه مهری شرفی و نمایشنامه "صدای درهم" ترجمه کتایون حسین‌زاده اشاره کرد.



