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۱۵ شهریور ۱۴۰۵، ۱:۰۶

اجتماع شبانه مردم ارومیه در حمایت از نیروهای مسلح در موج ۱۸۹

اجتماع شبانه مردم ارومیه در حمایت از نیروهای مسلح در موج ۱۸۹

ارومیه - مردم ولایی ارومیه شنبه شب نیز در حمایت از نیروهای مسلح، رهبری و انقلاب اسلامی در خیابان تجمع کردند.

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کد مطلب 6938526

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