https://mehrnews.com/x3cYRB ۱۵ شهریور ۱۴۰۵، ۱:۰۶ کد مطلب 6938526 استانها آذربایجان غربی استانها آذربایجان غربی ۱۵ شهریور ۱۴۰۵، ۱:۰۶ اجتماع شبانه مردم ارومیه در حمایت از نیروهای مسلح در موج ۱۸۹ ارومیه - مردم ولایی ارومیه شنبه شب نیز در حمایت از نیروهای مسلح، رهبری و انقلاب اسلامی در خیابان تجمع کردند. دریافت 30 MB کد مطلب 6938526 کپی شد مطالب مرتبط تداوم حضور حماسی مردم اردستان روایتی از همدلی و همراهی مردم کردستان با انقلاب اسلامی ایران جشن شادی سالروز ورود حضرت معصـومه (س) به قم در تجمع شبانه روایت مهر از صد و هشتاد و نهمین حضور مردم آستانه در تجمعات برچسبها بیعت با رهبر انقلاب تجمع مردمی ارومیه
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