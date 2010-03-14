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۲۳ اسفند ۱۳۸۸، ۱۴:۵۰

پروژه فاز دوم پارک ایران زمین کرج به بهره برداری رسید

پروژه فاز دوم پارک ایران زمین کرج به بهره برداری رسید

استان تهران - خبرگزاری مهر: پروژه فاز دوم پارک ایران زمین که احداث آن از نیمه دوم سال 87 آغاز شده بود با اعتبار یک میلیارد تومان به بهره برداری رسید.

به گزارش خبرنگار مهر در کرج ، پروژه پارک بزرگ ایران زمین به عنوان یکی از پروژه های مهم شهرداری کرج با حضور جمع کثیری از مسئولان و شهروندان منطقه بعد از ظهر یکشنبه به بهره برداری رسید.

این پروژه که شامل فضای سبز، گلکاری، وسایل بازی، سالن کتابخانه و رستوران است با اعتباری بالغ بر یک میلیارد تومان ساخته شده است.
 
با بهره برداری از فاز دوم پارک ایران زمین مساحت کل پروژه به حدود چهار هکتار می رسد که در مجموع اعتباری نزدیک به سه میلیارد تومان در برداشته است.
 
این پروژه در ضلع شمال غربی میدان استقلال (اسبی سابق) در عظیمیه قرار دارد.
کد مطلب 1051417

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