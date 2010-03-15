به گزارش خبرگزاری مهر، شماره نوروزی مجله "بخارا" با عکسی از دکتر شفیعی کدکنی بر روی جلد و 41 شعر منتشر نشده از وی به همراه دیگر مطالب خواندنی در دسترس علاقمندان قرار می گیرد.

یادداشت سردبیر، مقاله "آزادی" از آیزایا برلین، گزارش مراسم اهداء جایزه به دکتر داریوش شایگان، مقاله "گفتمان غرب‌زدگی" از داریوش آشوری، مطلبی در زمینه زبان‌شناسی از دکتر محمدرضا باطنی با عنوان " اهمیت استنباط در درک زبان" از جمله خواندنیهای این شماره بخارا است.

از نویسندگان و مترجمانی که در این مجله آثاری از آنها به چاپ رسیده می‌توان به دکتر عزت الله فولادوند، ترانه مسکوب، دکتر محمد جعفر محجوب، دکتر جلال ستاری، دکتر منوچهر پارسا دوست، ایرج افشار، عبدالحسین آذرنگ، دکتر محمد علی همایون کاتوزیان، عمران صلاحی و نصرت کریمی اشاره کرد.

هفتاد و چهارمین شماره مجله "بخارا" در 770 صفحه منتشر می‌شود.

