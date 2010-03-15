روابط عمومی های نهادهای دینی به اهمیت خبر نویسی واقف باشند

به گزارش خبرنگار مهر در شیراز، حجت الاسلام ولی الله محمودی نژاد در جمع مسئولان روابط عمومی های ادارات تابعه استان افزود: فعالیت در سازمان تبلیغات اسلانی به عنوان تشکیلات دین یک توفیق الهی است.

وی خدمت در سازمان تبلیغات اسلامی را ایثار دانست و افزود: تلاش در تبلیغات اسلامی فارس پر رنگ تر از سازمانهای دیگر است به این دلیل که امکانات، ابزار و بستر برای فعالیت فرهنگی نسبت به سایر استانها فراهم نشده است و شما باید با دست خالی و پاداش مالی کم از روی اخلاص کار فرهنگی انجام دهید.

مدیر کل تبلیغات اسلامی استان فارس تصریح کرد: کار فرهنگی نیازمند وسیله، ابزار، امکانات و اعتبار است و باید گفت در راستای اعتلای فرهنگ دینی نگرش، فکر و تلاش مثمر ثمر خواهد بود و شخصی که می خواهد عامل فرهنگ باشد باید همه این سختیها را با نبود امکانات در فارس تحمل کند.

حجت الاسلام محمودی نژاد در بخش دیگری از سخنان خود با توضیح اینکه در چارت سازمانی این مجموعه پستی به عنوان مسئول روابط عمومی در شهرستانها وجود ندارد، گفت: نیروهای شهرستانها با پستهای دیگر کار روابط عمومی را انجام می دهند که البته سعی شده در آینده ای نزدیک حداقل نیاز اولیه روابط عمومی در شهرستانها تهیه شود.

کارگاه آموزش خبر نویسی تبلیغات اسلامی فارس با حضور 22 شهرستان استان برگزار شد و طی آن مسئولان روابط عمومی های شهرستان لارستان، اقلید، فیروزآباد، ارسنجان و بخش گله دارد که فعالیتهای شاخصی داشته اند تجلیل شدند.