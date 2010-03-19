ایران برای ثبت 92 میلیون سفر در کتاب رکوردهای گینس تلاش می کند

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، سید رضا موسوی در جمع خبرنگاران در مشهد افزود: حداقل 10 کشور دیگر پس از ایران در برگزاری مراسم نوروز در دنیا دارای سابقه و پرونده هستند.

معاون گردشگری سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری تصریح کرد: به دلیل محوریت ایران و با هدف معرفی نوروز به جهانیان جشن جهانی نوروز برپا می شود.



وی اظهار داشت: پهن کردن سفره هفت سین و بازدید از شیراز، تخت جمشید، حافظیه و سعدیه از دیگر برنامه های جانبی برای روسای جمهور و وزرای خارجه کشورهای حاضر است.



معاون گردشگری سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری افزود: از مجموع 10 کشور دارای پرونده برگزاری مراسم نوروز تا کنون پنج کشور به صورت قطعی اعلام آمادگی برای حضور در این جشن را داشته اند.



وی تاکید کرد: از دیگر اقداماتی که برای ثبت نوروز به نام ایران در دست انجام است، ثبت تعداد 92 میلیون نفر سفر و تردد در ایام نوروز در کتاب رکوردهای جهانی گینس است.



معاون گردشگری سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری افزود: حدود یک میلیون و 882 هزار مجموعه اقامتی در سطح کشور ایجاد شده که مردم می توانند از این امکان در ایام نوروز بهره مند شوند.



مسافران می توانند در صورت نیاز با شماره تلفن 09669 به صورت رایگان تماس بگیرند و بازرسان در نخستین فرصت در محل حاضر می شوند.